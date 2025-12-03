Tin đầu ngày (03.12.2025): Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tạo đà cho Phố Wall

Tâm lý trên Phố Wall hôm nay rõ ràng tích cực hơn, với các chỉ số tăng nhẹ sau đợt điều chỉnh của phiên hôm qua. Nasdaq 100 tăng 0,65%, S&P 500 tăng 0,3%, còn Dow Jones tăng 0,4%, cho thấy sự lạc quan đang dần quay trở lại trong giới đầu tư.

Động lực tăng chủ yếu đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Thị trường hiện định giá xác suất cho động thái này ở mức khoảng 84–87%. Triển vọng cắt giảm lãi suất đang thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro và hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Donald Trump tuyên bố ông dự định bổ nhiệm một Chủ tịch Fed mới vào đầu năm 2026, cho thấy khả năng thay đổi lãnh đạo Fed sớm hơn dự kiến từ Jerome Powell.

Thị trường châu Âu trong phiên thứ Tư biến động trái chiều. DAX của Đức và IBEX của Tây Ban Nha tăng khoảng 0,5%, trong khi Euro Stoxx 50 cũng tăng khá tốt ở mức 0,42%. Ngược lại, CAC 40 của Pháp và AEX của Hà Lan giảm, mất tới 0,3%.

Dữ liệu lạm phát từ khu vực đồng euro cho thấy CPI toàn phần cao hơn dự báo một chút, đạt 2,2% so với kỳ vọng 2,1%, trong khi CPI lõi ở mức 2,4%, không đổi so với tháng trước và đúng với dự báo.

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn hưng phấn thực sự, với Bitcoin và Ethereum tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất. Bitcoin tăng hơn 6% và giao dịch gần 92.000 USD, trong khi Ethereum tăng gần 8% và vượt mốc 3.000 USD.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm 1% và rơi xuống dưới 4.200 USD, trong khi bạch kim mất gần 2%, xuống còn 1.630 USD. Ngược lại, palladium tăng gần 2%, lên khoảng 1.450 USD.