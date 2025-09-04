Tin đầu ngày (04.09.2025) : Phố Wall lấy lại nhịp tăng, Dầu giảm trong khi Vàng đạt đỉnh lịch sử mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/09, chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,03%, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,51%. Trong khi, chỉ số Dow Jones mất 0,05%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi tại các quốc gia G7 khác — đặc biệt là Anh — lợi suất dài hạn tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Nhìn chung, nhà đầu tư đang cân bằng giữa kỳ vọng về hỗ trợ chính sách tiền tệ và lo ngại rủi ro tài khóa cũng như tính bền vững của tăng trưởng.

Đáng chú ý là lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ đã tiến sát mức 50 điểm cơ bản. Sau những phiên đấu giá trái phiếu ngắn hạn kỷ lục trong tháng 8, dự kiến tháng 9 sẽ giảm phát hành, nhưng điều này tiềm ẩn rủi ro thanh khoản giảm trên thị trường.

Các chỉ báo việc làm yếu làm gia tăng kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, hỗ trợ sự tăng trưởng của cổ phiếu và vàng, nhưng cũng tạo thêm áp lực lên đồng USD.

Báo cáo JOLTS cho thấy số lượng việc làm mới giảm xuống 7,18 triệu từ 7,357 triệu, trong khi thị trường kỳ vọng tăng lên 7,37 triệu.

Vàng tăng lên mức đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh kỳ vọng Fed giữ giọng điệu ôn hòa tại cuộc họp sắp tới. Giá vàng đã vượt 3.550 USD/ounce, trong khi bạc vượt 41 USD/ounce.

Ngược lại, kim loại công nghiệp chịu áp lực giảm nhẹ, với đồng rơi xuống dưới 10.000 USD trong phiên hôm nay.

Dầu thô phản ứng tiêu cực trước tin đồn OPEC+ có thể tiếp tục tăng sản lượng, gây thêm áp lực và khiến giá dầu giảm hơn 2% trong ngày.

Khí tự nhiên Mỹ tăng mạnh trong phiên hôm nay, thậm chí vượt 3,1 USD/MMBTU, do kỳ vọng nhu cầu điện tại các bang phía Tây sẽ hồi phục. Hiện giá khí đã ổn định quanh trên 3 USD. Ngày mai sẽ có báo cáo tồn kho, dự kiến tăng đáng kể do mức tiêu thụ thấp trong tuần trước.

Google gần như thắng kiện trong vụ chống độc quyền do Bộ Tư pháp khởi xướng. Cổ phiếu công ty đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên hôm nay, tăng khoảng 8%, nhờ loại bỏ được nhiều rủi ro. Apple — cũng hưởng lợi gián tiếp từ phán quyết này — đang tăng giá. Hai cổ phiếu này đang “cứu” các chỉ số khỏi nguy cơ giảm sâu.

Thị trường tiền điện tử cũng diễn biến tích cực hôm nay. Ethereum tăng hơn 3%. Nhu cầu cao đối với tài sản rủi ro cho thấy tâm lý thị trường chưa bi quan như nhiều nhà phân tích dự đoán.

GDP của Úc trong quý 2 tăng 1,8% so với cùng kỳ, vượt mức kỳ vọng 1,6%, và cao hơn mức trước đó 1,4%. Theo quý, GDP tăng 0,6% so với quý trước, cũng trên mức kỳ vọng.

PMI dịch vụ khu vực đồng euro giảm xuống 50,5, thấp hơn mức sơ bộ 50,7 và mức trước đó 51 điểm, nguyên nhân chủ yếu do PMI của Đức giảm dưới 50 điểm cùng với số liệu yếu ở Ý và Tây Ban Nha.