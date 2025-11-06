Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh: Các chỉ số Phố Wall bật tăng mạnh sau khi công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến và kỳ vọng một phần thuế quan thời Trump áp lên một số quốc gia có thể được gỡ bỏ.

Đà tăng lan tỏa toàn thị trường: Chỉ số S&P 500 (US500) tăng gần 0,7%, Nasdaq 100 (US100) tăng khoảng 1%, trong khi Russell 2000 (US2000) vọt hơn 1,4%, cho thấy sự phục hồi rộng khắp, đặc biệt có lợi cho các nhóm ngành ngoài công nghệ.

Thị trường lao động vững vàng: Báo cáo việc làm ADP cho thấy số việc làm tăng 42.000, vượt xa dự báo 28.000–30.000. Dữ liệu này cho thấy tín hiệu cải thiện của thị trường lao động, ngay cả khi chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động kéo dài kỷ lục.

Động lực từ lĩnh vực dịch vụ: Chỉ số ISM Dịch vụ PMI bất ngờ tăng mạnh lên 52,4, cao hơn nhiều so với dự báo 50,8 và mức trước đó 50,0. Dù chỉ số giá thanh toán tăng lên 70 điểm, đà phục hồi chung được thúc đẩy bởi chỉ số hoạt động kinh doanh và đơn hàng mới, phản ánh sức bật đáng kể của nền kinh tế Mỹ.

EUR/USD đi ngang: Cặp tiền EUR/USD đang tích lũy dưới mốc 1,1500, do khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 giảm bớt. Tuy nhiên, ông Miran của Fed cho biết Mỹ vẫn cần mức lãi suất thấp hơn, qua đó làm giảm lo ngại về kịch bản lạm phát cao.

Tồn kho dầu tăng mạnh: Báo cáo của DOE cho thấy tồn kho dầu thô tăng 5,2 triệu thùng/ngày, trái ngược với kỳ vọng sụt giảm nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu là do công suất lọc dầu giảm, trong khi tồn kho sản phẩm giảm đã khiến giá dầu cố gắng phục hồi từ vùng 60 USD/thùng, nhưng sau lần kiểm tra thứ tư, vùng hỗ trợ này đã bị phá vỡ. Giá dầu giảm 1,2% trong ngày.

Kim loại quý phục hồi: Vàng và bạc tăng trở lại, lần lượt +1,3% và +2,3%, do bất ổn gia tăng quanh tình trạng đình chỉ hoạt động của chính phủ Mỹ. Đáng chú ý, vàng tăng giá dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ đang giảm dần.

Tòa án Tối cao Mỹ xem xét thuế quan: Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bắt đầu phiên điều trần về tính hợp pháp trong việc cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền đặc biệt để áp thuế quan. Các báo cáo ban đầu cho thấy tòa án đang nghi ngờ tính hợp pháp của quyết định này.

Chứng khoán châu Âu hồi phục: Các chỉ số PMI dịch vụ tại châu Âu mang đến kết quả tích cực, giúp thị trường cổ phiếu khu vực phục hồi. Chỉ số DAX (Đức) tăng 0,9%, CAC 40 (Pháp) tăng 0,7%.