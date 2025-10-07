Tin đầu ngày (07.10.2025): Vàng đạt đỉnh mới📈Phố Wall vẫn mở rộng đà tăng

Chỉ số CAC40 của Pháp giảm gần 1,4% trong phiên hôm qua giữa lúc khủng hoảng chính trị tại nước này tiếp diễn, dù đã phục hồi đáng kể phần lớn mức giảm vào cuối phiên. Trong khi đó, chỉ số DAX của Đức và FTSE của Anh cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.

Doanh số bán lẻ của khu vực Eurozone tăng 0,1% so với tháng trước, đúng như dự báo, sau mức giảm -0,5% trước đó. Tại Anh, chỉ số PMI xây dựng tăng nhẹ lên 46,2 từ 46,0, trong khi chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix của châu Âu cũng cải thiện lên -5,4, so với -7,7 và -9,2 ở các kỳ trước.

Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán đang tăng vững chắc, với Nasdaq 100 giao dịch cao hơn gần 1%, vượt ngưỡng 25.000 điểm. Cùng lúc đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên, dù các thị trường dự đoán chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa kéo dài, hiện được Kalshi ước tính khoảng 22 ngày. Tâm điểm chú ý là TSMC (TSM.US) tăng hơn 4% và AMD tăng mạnh sau khi công bố hợp tác chiến lược với OpenAI. Theo BofA Securities, giá mục tiêu của AMD được nâng từ 200 USD lên 250 USD, giúp cổ phiếu tăng hơn 26% trong ngày.

Cặp tiền EUR/USD duy trì ổn định sau bài phát biểu của Christine Lagarde tại Nghị viện châu Âu, dao động ngay dưới mức kháng cự quan trọng 1,172, dù giảm nhẹ 0,1%. Bà Lagarde nhấn mạnh quá trình giảm phát tại Eurozone đã kết thúc và lạm phát hiện đã phù hợp với mục tiêu trung hạn 2%. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước dữ liệu xuất khẩu yếu và bất ổn chính trị tại Pháp và Đức.

Bitcoin cùng các tiền điện tử khác như Ethereum tiếp tục tăng mạnh nhờ dòng vốn ETF, nhu cầu giao ngay cao và các tín hiệu kỹ thuật tích cực cho thấy khả năng bứt phá. Tính đến 20:10 tối thứ Hai, BTC dao động quanh 125.000 USD, còn Ethereum tiến sát 4.700 USD. Dữ liệu on-chain cho thấy áp lực bán từ “cá voi” đã giảm, tạo dư địa cho đà tăng mới; theo CryptoQuant, Bitcoin có thể đạt 160.000–200.000 USD vào cuối năm.

Trên thị trường hàng hóa, giá cacao tại sàn London bật tăng sau khi chạm mức thấp nhất trong 20 tháng, dù triển vọng nguồn cung cải thiện có thể tiếp tục gây áp lực giảm trong trung hạn. Theo khảo sát của Bloomberg, thời tiết ổn định tại Tây Phi và đầu tư mở rộng quy mô mùa vụ có thể dẫn đến thặng dư gần 186.000 tấn cacao trong mùa tới.

Cặp USD/JPY tăng hơn 0,7%, được hỗ trợ bởi chiến thắng mang tính “nới lỏng” của Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử tại Nhật Bản. Trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Mỹ và Pháp cùng tín hiệu ôn hòa từ Nhật, kim loại quý tiếp tục bứt phá mạnh — vàng tăng gần 2%, vượt 3.950 USD/ounce, trong khi bạc cũng tăng lên 48,6 USD/ounce.

Ông David Sacks từ Chính quyền Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác với Nvidia. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia lại giảm gần 1%, một phần do ảnh hưởng từ thỏa thuận của AMD với OpenAI, cho thấy sau nhiều năm thống trị, Nvidia đang đối mặt với đối thủ cạnh tranh thực sự.