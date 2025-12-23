CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng CB thấp hơn dự kiến! 🔥📉

22:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board (CB), tháng 12:
-
Công bố: 89,1
-
Dự báo: 91,7
-
Kỳ trước: 92,9
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Mức độ niềm tin có tăng nhẹ so với tháng trước, tuy nhiên điều này nhiều khả năng mang tính сезон (theo chu kỳ thời vụ).
Niềm tin người tiêu dùng vẫn đang trong xu hướng suy giảm kể từ đỉnh gần nhất vào giữa năm 2021.
Đáng chú ý, mức niềm tin người tiêu dùng trong tháng 12 năm nay là một trong những mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua.
Phản ứng của thị trường trước dữ liệu này nhìn chung vẫn khá hạn chế.
Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M1)
Nguồn: xStation5
