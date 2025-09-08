Tin đầu ngày (08.09.2025): Thị trường việc làm hạ nhiệt, Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 💲

Phố Wall khép phiên ngày thứ Sáu trong sắc đỏ. S&P 500 và Dow Jones cùng suy yếu, trong khi Nasdaq mất 0,03%. Nguyên nhân chính là lo ngại suy thoái sau số liệu việc làm Mỹ yếu kém.

Báo cáo NFP tháng 8 chỉ tăng +22.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo +75.000 và mức +79.000 của tháng 7. Sau công bố, USD giảm mạnh 0,65%, trong khi EURUSD tăng 0,75%. Thị trường đã định giá giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 của Fed, kèm khả năng giảm thêm vào tháng 10 và 12.

Số liệu các tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm: tháng 6 thành −13.000 (từ +14.000) và tháng 7 thành +79.000 (từ +73.000). Tổng cộng, việc làm của hai tháng thấp hơn báo cáo trước đó 21.000.

Dữ liệu thị trường lao động yếu kém từ Canada cũng gây áp lực lên CAD, trong khi CHF và NZD lại tăng mạnh. Vàng tăng gần 1,4% và lần đầu tiên chạm ngưỡng 3.600 USD/oz trong lịch sử.

Dầu thô giảm khoảng 2,5%, chạm đáy 2 tuần do lo ngại suy thoái và khả năng Saudi Arabia tăng nguồn cung tại cuộc họp OPEC+ Chủ nhật tới.

Broadcom báo cáo doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ lên 16 tỷ USD, riêng mảng AI tăng mạnh 63% (đạt 5,2 tỷ USD). Công ty cũng ký được hợp đồng AI trị giá 10 tỷ USD với OpenAI, giúp cổ phiếu tăng tới 14%.

Ủy ban châu Âu phạt Alphabet (GOOGL.US) 2,95 tỷ EUR vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nhưng Google tuyên bố sẽ kháng cáo.

Chứng khoán châu Âu và WSE đồng loạt giảm, ngoại trừ nhóm năng lượng Ba Lan hưởng lợi từ đề xuất đóng băng giá điện quý IV/2025 và hỗ trợ phiếu sưởi cho hộ gia đình.

