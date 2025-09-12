Tin đầu ngày (12.09.2025): Chỉ số chứng khoán Mỹ đạt đỉnh mới, đồng USD suy yếu 💲

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đạt mức đỉnh kỷ lục mới. Chỉ số US500 tăng 0,80% lên 6.590 điểm, trong khi US100 tăng 0,70% và vượt mốc 24.000 điểm, còn chỉ số vốn hóa nhỏ US2000 tăng 1,70% lên 2.417 điểm.

Chỉ số US30 cũng leo lên mức cao nhất mọi thời đại trên 46.000 điểm, được thúc đẩy bởi đà tăng của Goldman Sachs, UnitedHealth Group và Caterpillar.

Cổ phiếu Oracle giảm hơn 5% sau đợt tăng mạnh hôm qua nhờ thỏa thuận với OpenAI. Ngược lại, Micron tăng 10% sau khi Citi nâng giá mục tiêu từ 150 USD lên 175 USD.

Sau loạt báo cáo vĩ mô của Mỹ, đồng USD trở thành đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10. Chỉ số USDIDX giảm 0,28%, trong khi EURUSD tăng 0,30%. Trong số những đồng tiền mạnh nhất hôm nay có đô la Úc.

Vì báo cáo CPI không mang lại bất ngờ lớn, tâm điểm thị trường chuyển sang số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Số đơn mới đạt 263 nghìn, cao hơn mức dự báo 235 nghìn và mức trước đó 237 nghìn — đồng thời cũng là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Chính dữ liệu này làm nổi bật sự suy yếu của thị trường lao động và củng cố kỳ vọng về một loạt đợt cắt giảm lãi suất của Fed bắt đầu từ tháng 9. Hiện tại, thị trường dự báo ba lần cắt giảm 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp tháng 9, 10 và 12.

Đúng như dự báo, lạm phát CPI tháng 8 tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (từ 2,7%), trong khi lạm phát lõi duy trì ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất ngờ duy nhất là CPI tháng tăng 0,4%, cao hơn kỳ vọng 0,3% và gấp đôi tốc độ của tháng 7.

Thị trường cũng đón nhận quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), vốn đã giữ nguyên lãi suất, với lãi suất tiền gửi duy trì ở mức 2%. Mặc dù bản thân quyết định không gây bất ngờ, nhưng phát biểu của Chủ tịch Christine Lagarde đã thu hút sự chú ý. Tại cuộc họp báo, Lagarde nhấn mạnh rằng tiến trình giảm phát ở Eurozone đã chững lại và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của ECB. Do đó, ngân hàng không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm nếu cần thiết. Giới đầu tư hiện cho rằng lãi suất khu vực đồng euro sẽ duy trì ở mức hiện tại trong thời gian dài.

Triển vọng lạm phát của EU không thay đổi nhiều, nhưng dự báo cho 2025 và 2026 được điều chỉnh tăng thêm 0,1%. CPI lõi dự báo ở mức 2,4% năm 2025, 1,9% năm 2026 và 1,8% năm 2027. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng GDP được nâng lên 1,2% cho năm 2025 (so với 0,9% trước đó), 1,0% cho năm 2026 (so với 1,1%), và giữ nguyên 1,3% cho năm 2027.

Về hàng hóa, tồn kho khí tự nhiên Mỹ theo số liệu của EIA tăng 71 bcf, cao hơn mức dự báo 68 bcf và mức trước đó 55 bcf.