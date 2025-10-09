Thành viên Fed Williams ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm 🗽EURUSD giảm xuống gần 1,16

Điểm nổi bật Theo báo cáo từ NYT, Thành viên Fed Williams đưa ra nhận định khá ôn hòa

Thống đốc Fed New York phát tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ suy yếu

Theo nhận định của ông, khả năng hạ cánh mềm vẫn có thể xảy ra

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams, hôm nay đã bình luận về chính sách tiền tệ Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với New York Times. Dưới đây là tóm tắt: Williams không cho rằng nền kinh tế Mỹ đang trên bờ suy thoái, đồng thời ủng hộ việc hạ lãi suất thêm tại Mỹ trước bối cảnh thị trường lao động suy yếu. Ông không thấy dấu hiệu của các tác động vòng hai hoặc các yếu tố có thể khuếch đại ảnh hưởng của thuế quan lên lạm phát.

Việc đưa lãi suất trở lại mức trung lập là phù hợp.

Thị trường lao động mềm đi sẽ giúp hạn chế lạm phát.

Triển vọng lạm phát không nghiêm trọng như đầu năm. Sự chậm lại trong việc làm là điều đáng chú ý. Cặp tiền EURUSD đã giảm xuống mức 1,16 thêm một lần nữa, tuy nhiên nhìn lại biểu đồ, chúng ta thấy đã có hai đợt điều chỉnh tương tự kể từ tháng 4/2025. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.