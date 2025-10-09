Powell không phát biểu, thị trường chờ đợi tuyên bố tiếp theo của các thành viên FOMC💲

Jerome Powell đã không tham dự hội nghị FOMC, lựa chọn bỏ qua cuộc xuất hiện đã được lên lịch trước đó. Thay vào đó, Chủ tịch Fed tham gia một hội nghị dành riêng cho ngành ngân hàng. Quyết định này có thể bị ảnh hưởng bởi việc tiếp cận dữ liệu kinh tế vĩ mô hạn chế do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, điều này làm phức tạp công việc của FOMC.

Trong một bài phát biểu ngắn, Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngân hàng khu vực Mỹ đối với sự ổn định của hệ thống tài chính. Ông lưu ý rằng sự gần gũi với khách hàng cho phép các ngân hàng này hiểu rõ hơn về thị trường khu vực và phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong môi trường kinh tế, điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vĩ mô hạn chế.

Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái chờ đợi các bài phát biểu tiếp theo từ các thành viên FOMC: Michael Barr, Neel Kashkari và Michelle Bowman. Các bài phát biểu của họ dự kiến diễn ra trong suốt cả ngày và có thể làm rõ hơn về quan điểm hiện tại của các nhà hoạch định chính sách đối với hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư hy vọng họ sẽ cung cấp ngay cả những tín hiệu nhỏ về triển vọng lãi suất giữa bối cảnh bất ổn tài khóa đang diễn ra tại Mỹ.