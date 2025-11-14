Chính phủ Mỹ đã chính thức mở cửa trở lại sau hơn 40 ngày rơi vào khủng hoảng tài khóa. Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ để khơi dậy sự lạc quan trên thị trường.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên hôm qua: NASDAQ100 và Russell 2000 giảm 2%. Tương đối khá hơn nhưng vẫn giảm mạnh là S&P500 và DOW, đều mất hơn 1%.

Alphabet trở thành đối tượng của một cuộc điều tra mới từ EU liên quan đến việc vi phạm các quy định về thị trường kỹ thuật số của khối. Cổ phiếu của “ông lớn” này giảm tới 3%.

Tesla phải thu hồi hơn 10.000 pin “Powerwall” sau khi ủy ban an toàn tiêu dùng phát hiện chúng có xu hướng quá nóng và gây cháy. Công ty mất hơn 7% giá trị.

Thành viên FOMC Beth Hammack gây thêm áp lực lên thị trường khi tuyên bố rằng “đã đến lúc áp dụng chính sách tiền tệ cứng rắn” để kiểm soát lạm phát.

Phiên giao dịch châu Âu cũng khởi đầu với tâm lý tiêu cực. Tất cả các chỉ số chính của châu Âu đều đóng cửa trong sắc đỏ. Dẫn đầu đà giảm là FTSE 100 của Anh và DAX của Đức.

Anh công bố loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, cho thấy bức tranh ảm đạm của nền kinh tế quốc đảo. GDP giảm 0,1% trong tháng 9 và sản lượng công nghiệp giảm 2%.

Siemens của Đức mất gần 10% giá trị sau buổi họp công bố kết quả kinh doanh. Sự thất vọng về EPS và dự báo năm tới đã khiến nhà đầu tư bán ra, bất chấp sự lạc quan của ban lãnh đạo và các khoản đầu tư tiềm năng.

EIA công bố báo cáo thay đổi hàng tuần của tồn kho dầu và các sản phẩm dầu mỏ. Tồn kho dầu tăng mạnh vượt kỳ vọng, trong khi xăng tiếp tục giảm và đang ở mức thấp. Xuất khẩu tăng trong khi nhập khẩu dầu của Mỹ giảm. Báo cáo không tạo áp lực đáng kể lên giá dầu, vốn đang dao động quanh mức mở cửa phiên.

Kim loại quý đồng loạt giảm giá. Sau khi vượt trở lại mức 4000 USD/ounce gần đây, vàng giảm 1%. Bạch kim và bạc giảm mạnh hơn, mất hơn 2%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu rõ rệt. Đồng bạc xanh mất hơn 0,7% so với Franc Thụy Sĩ, 0,45% so với Euro, 0,5% so với Bảng Anh và 0,25% so với Yên Nhật. Bảng Anh và Franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền mạnh nhất hôm nay, tăng giá so với hầu hết các cặp tiền khác.