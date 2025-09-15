Tin đầu ngày (15.09.2025): Phố Wall lấy đà trước thềm quyết định quan trọng của FED 💡

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/09, chỉ số Dow Jones tăng 1.36%, còn chỉ số S&P 500 tiến 0.85% và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,72%. Cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức cao mọi thời đại mới trong phiên và đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Tại châu Âu, sắc đỏ chiếm ưu thế. Chỉ số DE40 của Đức giảm 0,17%, CAC40 của Pháp mất 0,2%, còn UK100 của Anh giảm 0,57%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giữ vị thế mạnh dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất nhanh tại Mỹ đang dâng cao sau dữ liệu kinh tế yếu. Đồng euro cũng duy trì khá tốt, trong khi đô la New Zealand và yên Nhật chịu áp lực giảm.

Cổ phiếu Tesla đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 2, tăng gần 7%. Dù không có sự kiện cơ bản rõ ràng, đà tăng có thể đến từ phát biểu lạc quan của Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, cùng phản ứng tâm lý khi giá vượt kháng cự kỹ thuật.

Theo Washington Post, chính quyền Trump dự định liên hệ các ca tử vong của 25 trẻ em với vắc-xin COVID-19. Điều này khiến cộng đồng khoa học lo ngại và gây cú sốc cho cổ phiếu Pfizer (PFE.US) và Moderna (MRNA.US).

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Michigan tháng 9 giảm còn 55,4, thấp hơn nhiều so với dự báo 58,2 và kết quả tháng 8. Người tiêu dùng ngày càng bi quan về tình hình tài chính và triển vọng kinh tế. Đồng thời, kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng cao hơn dự kiến, gây khó khăn cho FED trong việc nới lỏng chính sách.

Giá dầu điều chỉnh tăng nhẹ trong xu hướng giảm. Hợp đồng WTI nhích 0,9%, nhưng vẫn chịu áp lực từ lo ngại dư cung. Báo cáo của OPEC cho thấy sản lượng tăng, cùng với hoạt động đầu cơ tài chính đè nặng lên giá dầu. Dù vậy, các yếu tố cơ bản thuận lợi của nền kinh tế vẫn hỗ trợ phần nào. Trong khi đó, NATGAS tăng gần 1,3%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, tạo áp lực lên định giá cổ phiếu, đặc biệt trong nhóm tăng trưởng. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng với lạm phát và chính sách ngân hàng trung ương, đồng thời lo ngại thâm hụt ngân sách phình to của các nước G7.