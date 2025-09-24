Tin đầu ngày (24.09.2025): Phố Wall chịu áp lực do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ 📉 Cà phê giảm hơn 4%

Các chỉ số PMI tháng 9 đã gây bất ngờ cho thị trường: tại Pháp, hoạt động kinh tế suy giảm; trong khi ở Đức, cả PMI tổng hợp và dịch vụ đều tăng, vượt mốc 52. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất giảm từ 50,2 xuống còn 48,5.

Tại Anh, dữ liệu PMI tháng 9/2025 gây thất vọng: PMI dịch vụ giảm xuống 51,9 điểm (dự báo: 53,0), PMI sản xuất giảm còn 46,2 (dự báo: 47,1). PMI tổng hợp cũng chỉ đạt 51,9, thấp hơn kỳ vọng 53.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa phân hóa: chỉ số DAX (Đức) giảm hơn 0,3%, trong khi FTSE (Anh) gần như đi ngang. Tại Phố Wall, các chỉ số cũng giảm nhẹ, dẫn đầu bởi Nvidia (-3%) và Oracle (-4%), khiến Nasdaq 100 mất hơn 0,7%.

Tại Mỹ, dữ liệu PMI sơ bộ tháng 9 cho thấy kinh tế chậm lại vừa phải. Cả dịch vụ và sản xuất đều suy yếu, thấp hơn dự báo. PMI tổng hợp đạt 53,6, thấp hơn kỳ vọng 54. Chỉ số Richmond Fed tháng 9 cũng gây thất vọng, ở mức -17 (dự báo: -5, kỳ trước: -7).

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed sẵn sàng điều chỉnh chính sách và hạ lãi suất, tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động đang suy yếu. Tuy nhiên, Fed vẫn đánh giá thuế quan là yếu tố giữ áp lực lạm phát dai dẳng.

Michelle Bowman bày tỏ lo ngại nguy cơ thị trường lao động Mỹ chững lại, cảnh báo nếu nhu cầu không cải thiện, doanh nghiệp có thể sớm cắt giảm nhân sự.

Ngoài ra, Goolsbee và Bostic cũng nhấn mạnh Fed sẽ theo dõi sát dữ liệu lao động – vốn đã suy yếu từ mùa hè – và thiên về lập trường hạ lãi suất thận trọng.

Ở châu Âu, Riksbank (Thụy Điển) bất ngờ hạ lãi suất xuống 1,75% (từ 2,00%) để hỗ trợ kinh tế, nhưng đồng thời phát tín hiệu đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong chu kỳ hiện tại.

Hàng hóa: Arabica trên sàn ICE giảm gần 4,5% do dự báo mưa lớn ở Brazil. Giá cà phê gần như không phản ứng trước chỉ trích của Donald Trump đối với Brazil và Tổng thống Lula, liên quan đến việc Mỹ duy trì mức thuế cao với hàng xuất khẩu của Brazil.