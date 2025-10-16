Thị trường nổi bật - US100 (16.10.2025)

Kết quả kinh doanh của TSMC (TSM.US), với vai trò là một trong những trụ cột của thị trường bán dẫn toàn cầu, cho thấy AI đang giúp một số công ty thu về lợi nhuận khổng lồ.

Sự lạc quan xoay quanh hạ tầng AI và các doanh nghiệp gắn liền với xu hướng này đã phần nào xoa dịu những lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ – Trung. Báo cáo cực kỳ tích cực của TSMC hôm nay cũng đồng điệu với kết quả công bố hôm qua từ ASML — công ty then chốt cho hạ tầng AI nhờ các máy in thạch bản EUV — vốn cũng vượt kỳ vọng. Kết quả này đã giúp hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tăng 0,4%, vượt rõ ràng mốc 25.000 điểm. Trên thị trường tiền giao dịch, cổ phiếu của các công ty liên quan đến hạ tầng AI như Broadcom, Nvidia, AMD và Arista Networks cũng đồng loạt tăng giá.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thiếu thông tin chi tiết về vòng đàm phán Washington – Bắc Kinh, và có vẻ việc đạt được một thỏa thuận có thể còn kéo dài. Thị trường nhìn nhận kết quả cuối cùng là khó đoán, nhưng hiện chưa phản ánh thêm rủi ro nào. Bên cạnh đó, chưa rõ liệu một thỏa thuận cuối cùng có làm leo thang căng thẳng, hay đôi bên có thể đạt một thỏa hiệp ngoại giao với những nhượng bộ song phương. Hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng về chính sách trợ cấp xe điện của Mỹ, cho rằng việc phân biệt hàng hóa Trung Quốc là vi phạm quy tắc WTO. Đồng thời, triển vọng về một cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình lại được nhắc đến, khiến thị trường hy vọng một kết quả tích cực cho các cuộc đàm phán Mỹ – Trung.

Kết quả của TSMC

Doanh thu: NT$989,92 tỷ (+30% y/y; dự báo NT$967,7 tỷ)

Lợi nhuận ròng: NT$452,3 tỷ (+39% y/y; dự báo NT$405,5 tỷ)

Biên lợi nhuận gộp: 59,5% (Q2: 58,6%; dự báo 57,1%)

Triển vọng doanh thu 2026: tăng ~30% y/y tại mức giữa (trước đó ~30% y/y) → 117,4 – 121,9 tỷ USD (dự báo 120,6 tỷ USD)

Biểu đồ chỉ số US100

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 300 điểm so với đỉnh lịch sử, và — tương tự cuối tháng 8 — vẫn giữ vững trên đường EMA 50 ngày (đường màu cam).

Nguồn: xStation5