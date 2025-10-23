Tin đầu ngày (24.10.2025): Phố Wall và vàng phục hồi 📈DẦU tăng 3,5%

Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm vào ngày Thứ Năm. Chỉ số DAX của Đức và CAC40 của Pháp đều tăng hơn 0,2%, trong khi FTSE 100 của Anh tăng hơn 0,6%. Cổ phiếu của Tập đoàn Sở giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange Group) tăng hơn 6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan và thông báo chương trình mua lại cổ phiếu mới. Cổ phiếu Unilever cũng tăng giá sau khi công ty báo cáo doanh số bán hàng tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hãng quốc phòng MTU Aero của Đức cũng tăng điểm nhờ kết quả lợi nhuận tích cực.

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay cũng giao dịch trong sắc xanh, nhờ tâm lý lạc quan trở lại đối với nhóm cổ phiếu Big Tech, ngành bán dẫn và năng lượng, vốn đang hưởng lợi từ đà tăng gần đây của giá dầu. Kết quả là, Nasdaq 100 tăng hơn 0,9%, trong khi chỉ số Dow Jones (DJIA) tăng hơn 0,3%. Trong khi đó, cổ phiếu STMicroelectronics là mã bán dẫn lớn duy nhất giảm mạnh, mất hơn 14% sau khi công bố kết quả kinh doanh. IBM cũng chịu áp lực khi tốc độ tăng trưởng gây thất vọng cho nhà đầu tư. Ngược lại, cổ phiếu Honeywell và Dow Inc. tăng giá sau khi công bố kết quả tốt hơn dự kiến.

Chỉ số Tổng hợp của Fed Kansas (Kansas Fed Composite Index) đạt 6 điểm, cao hơn kỳ vọng 2 điểm và mức 4 điểm trước đó. Chỉ số sản xuất (Manufacturing benchmark) tăng mạnh lên 15 điểm từ mức 4 điểm, cho thấy hoạt động công nghiệp đang cải thiện.

Các công ty lọc dầu quốc doanh của Trung Quốc — gồm PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua — đã ngừng ký hợp đồng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Nga.

Theo các báo cáo ban đầu từ truyền thông, Ấn Độ cũng đang giảm nhập khẩu hàng hóa năng lượng từ Nga.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho khí tự nhiên tăng 87 tỷ feet khối (bcf), cao hơn mức dự báo 84 bcf và 80 bcf của kỳ trước. Báo cáo cho thấy sản lượng khí đang tăng, trong khi nhu cầu có thể giảm, mặc dù mùa sưởi ấm ở Mỹ đã bắt đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông vẫn có ý định gặp Donald Trump, nhấn mạnh rằng Trump chưa hủy mà chỉ hoãn cuộc gặp dự kiến với ông. Putin cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga sẽ làm leo thang xung đột và khiến Moscow đáp trả mạnh mẽ, tương xứng.

Cổ phiếu của ngân hàng Argentina Banco Macro tăng hơn 5%, mở rộng đà tăng sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ đối với Argentina. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện khi cuộc bầu cử tổng thống Argentina dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 10 đang đến gần. Chiến thắng tiềm năng của Javier Milei có thể củng cố tâm lý tích cực đối với thị trường chứng khoán Argentina, vốn đã sụt giảm gần đây sau những thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương.