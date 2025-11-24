Tin đầu ngày (24.11.2025): Thị trường mở phiên ảm đạm, Bitcoin phục hồi sau đợt bán tháo mạnh💵

-
Kết thúc tuần không mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho các thị trường tài chính. Dù có một vài nỗ lực hồi phục, phe bán vẫn chiếm ưu thế trong tuần này, chủ yếu do bất ổn địa chính trị, lo ngại về bong bóng AI và lập trường “diều hâu” từ các quan chức FED.
-
Eli Lilly (LLY.US) hôm nay chính thức gia nhập nhóm các công ty Mỹ có vốn hóa trên 1.000 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp Mỹ thứ 10 đạt cột mốc này.
-
Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thông báo Chỉ số Chi phí Lao động (ECI) quý 3 sẽ được công bố vào ngày 10/12. Báo cáo thu nhập thực tế tháng 10 bị hủy, còn báo cáo CPI tháng 11 sẽ được công bố vào 18/12.
-
Dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ cho thấy bức tranh nhìn chung tích cực: PMI sản xuất giảm xuống 51,9 (so với dự báo 52,0, trước đó 52,5), còn PMI tổng hợp giữ vững ở 54,8.
-
Chris Williamson từ S&P Global nhận định các số liệu cho thấy tăng trưởng GDP quý 4 hàng năm vào khoảng 2,5%, được hỗ trợ bởi sản lượng tăng trong cả ngành sản xuất lẫn dịch vụ, cùng niềm tin kinh doanh cải thiện.
-
Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết chính sách tiền tệ hiện “ở mức hơi thắt chặt”, và ông cho rằng vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, dù áp lực lạm phát gia tăng. Williams nhấn mạnh thuế quan đang làm tăng lạm phát khoảng 0,5 - 0,75%, nhưng không thay đổi xu hướng chính - việc cắt giảm lãi suất vẫn hợp lý để hỗ trợ thị trường lao động đang có dấu hiệu chậm lại.
-
Xác suất FED hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã tăng mạnh lên hơn 73%, so với 38% chỉ một ngày trước.
-
Dữ liệu từ Đại học Michigan tốt hơn dự báo. Kỳ vọng lạm phát giảm xuống 4,5% (1 năm) và 3,4% (5 năm), trong khi niềm tin người tiêu dùng tăng lên 51 (dự báo 49; trước đó 50,3).
-
Cổ phiếu ưu đãi của MicroStrategy giảm gần 7,0% trong tuần và 13,5% trong tháng, do tâm lý bi quan bao trùm thị trường crypto. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng công ty tiếp tục huy động vốn để mua thêm Bitcoin và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Tin đầu ngày (26.11.2025): Chứng khoán Mỹ tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu 🗽
EURUSD tăng 0,4% sau khi phản ứng với vùng hỗ trợ quan trọng 📈
CẬP NHẬT MỚI: Niềm tin người tiêu dùng và chỉ số Fed Richmond yếu hơn nhiều so với dự kiến 📌
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Lạm phát PPI tháng 9
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.