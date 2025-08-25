Tin đầu ngày (25.08.2025): Powell "ôn hòa", phố Wall lấy đà bay cao

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/08, chỉ số Dow Jones tăng 1.89% lên mức đỉnh mới và khép phiên ở mức cao kỷ lục 45,631.74 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1.52% lên 6,466.91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.88% lên 21,496.53 điểm.

Trái ngược với thị trường Mỹ, châu Âu khép lại phiên giao dịch với mức tăng rất hạn chế trên các chỉ số chính. DAX của Đức và FTSE của Anh chỉ vừa đủ để kết thúc trong sắc xanh.

Hiện tại, thị trường đang định giá hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, với lần đầu tiên được kỳ vọng diễn ra vào tháng 9. Powell cho biết rủi ro từ việc suy yếu của thị trường lao động, trong bối cảnh GDP giảm tốc và tiêu dùng suy yếu, hiện đã lớn hơn so với rủi ro lạm phát tăng cao.

Theo Powell, sự gia tăng gần đây ở một số chỉ số lạm phát phản ánh tác động của thuế quan, nhưng ảnh hưởng này nhiều khả năng chỉ là tạm thời. Thị trường chứng khoán đã hoan nghênh giọng điệu trong bài phát biểu của ông. Đồng đô la Mỹ suy yếu, trong khi trái phiếu, tiền điện tử và cổ phiếu đều đồng loạt tăng giá.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản, xuống 4,26%, và tỷ giá EUR/USD tăng hơn 1,15%.

Kim loại quý cũng đi lên nhờ đồng USD yếu. Bạc tăng gần 2,5%, trong khi vàng tiến thêm hơn 1%. Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai khí tự nhiên giảm gần 4% do lo ngại thời tiết mát mẻ hơn tại Mỹ, nguồn cung dồi dào và mức tồn kho cao. Giá dầu gần như đi ngang.

Canada thông báo sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng của Mỹ theo USMCA và xóa bỏ thuế trả đũa đối với một loạt sản phẩm Mỹ, với các miễn trừ có hiệu lực từ ngày 1/9. Tuy nhiên, các mức thuế “chiến lược” như đối với nhôm và thép vẫn được giữ nguyên trong khi hai nước tiếp tục đàm phán về khuôn khổ cuối cùng của thỏa thuận thương mại.