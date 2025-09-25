Tin đầu ngày (25.09.2025): Kỳ vọng cắt giảm lãi suất mạnh tay giảm bớt, giá Đồng tiến sát mức đỉnh lịch sử

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/09, chỉ số S&P 500 lùi 0,28%, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 0,34% và chỉ số Dow Jones giảm 0,37%.

Những phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị hôm qua tiếp tục khiến giới đầu tư lo ngại. Nasdaq và Russell là những chỉ số mất điểm mạnh nhất.

Thị trường bất động sản Mỹ đã bật tăng mạnh. Báo cáo về doanh số bán nhà mới cho thấy mức tăng 20% so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng. Điều này làm dấy lên câu hỏi về tốc độ nới lỏng lãi suất trong thời gian tới.

Dữ liệu tồn kho dầu thô tại Mỹ cho thấy nhu cầu nội địa vẫn mạnh. Giá dầu tăng vào cuối phiên Mỹ.

Phiên giao dịch tại châu Âu diễn ra trong tâm lý lạc quan. Hầu hết các chỉ số chính đều kết thúc ngày với mức tăng. Chỉ số IFO cho thấy niềm tin kinh doanh tiếp tục giảm, trong khi cổ phiếu các công ty quốc phòng lại ghi nhận mức cao mới.

Hợp đồng đồng tăng 3,5% hôm nay do nguồn cung bị gián đoạn từ việc đóng cửa các mỏ tại Peru và Indonesia. Kẽm và nickel cũng đi lên hơn 1%.

Kim loại quý đang điều chỉnh nhẹ. Bạc và vàng mất giá do thay đổi trong dự báo và tâm lý liên quan đến chính sách của FED.

Hợp đồng cà phê tăng hơn 4%, chủ yếu do hoạt động chốt lời của phe bán, đồng thời do các dự báo cho thấy điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn tại những khu vực trồng cà phê trọng điểm.

Đồng USD hôm nay ghi nhận sự mạnh lên đáng kể, lấy lại một phần những gì đã mất trong các tuần gần đây.

Thị trường tiền điện tử duy trì biến động thấp, nhưng với tâm lý khá tích cực. Thị trường rõ ràng đang chờ tín hiệu để bứt phá. Hầu hết các đồng coin kết phiên với mức tăng mang tính biểu tượng. Bitcoin tăng 1%.

Micron (MU.US) công bố kết quả kinh doanh rất tốt, vượt kỳ vọng về doanh thu và EPS, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở các mảng kinh doanh chủ chốt. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty vẫn giảm gần 4% vào cuối phiên.