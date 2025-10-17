Tin đầu ngày (17.10.2025): Các chỉ số chứng khoán giảm nhẹ, giá vàng vượt mức 4.300 USD 💰

Các chỉ số chứng khoán Mỹ xóa bỏ một phần mức tăng đầu phiên và hiện đang giao dịch giảm điểm. US500 và US100 giảm 0,30%, trong khi US2000 mất 1,20%.

Đồng USD cũng suy yếu và nằm trong nhóm các đồng tiền G10 yếu nhất, chỉ mạnh hơn AUD. USDIDX giảm 0,35%, phản ứng tại vùng kháng cự quan trọng.

Các quan chức Fed tiếp tục ủng hộ xu hướng nới lỏng tiền tệ: Waller cho rằng dữ liệu hiện tại ủng hộ việc cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tới và có thể sẽ còn nhiều đợt cắt giảm sau đó. Barkin nhận định thị trường lao động có sự “dịch chuyển rõ rệt” — số ứng viên trên mỗi vị trí tăng mạnh, dấu hiệu nhu cầu lao động yếu hơn. Ông cho rằng Fed đang “bay trong mù mịt” do thiếu dữ liệu đáng tin cậy. Miran lập luận Fed nên cắt giảm 50 điểm cơ bản do bất ổn gia tăng, dù ông kỳ vọng thực tế chỉ giảm 25 điểm cơ bản. Ông coi căng thẳng thương mại Mỹ–Trung là rủi ro ngắn hạn chính.

Dầu WTI giảm 2,05% xuống 57 USD/thùng. Tổng thống Trump vừa kết thúc cuộc gặp với Putin, bày tỏ sự hài lòng với tiến triển. Cố vấn cấp cao hai bên dự kiến sẽ họp vào tuần tới.

Báo cáo EIA về thay đổi tồn trữ khí tự nhiên hàng tuần: Hiện tại 80 bcf; Dự báo (theo đồng thuận XTB): 76 bcf; Trước đó: 80 bcf. Giá NATGAS giảm nhẹ sau khi dữ liệu được công bố.

Salesforce bật tăng 8% sau khi nâng dự báo doanh thu vượt 60 tỷ USD vào năm tài khóa 2030, cao hơn mức kỳ vọng 58,37 tỷ USD của giới phân tích. Mảng Data & AI tăng trưởng 120% YoY, đạt 1,2 tỷ USD trong doanh thu Q2.

Thermo Fisher Scientific (TMO.US) tăng khoảng 4% trước phiên mở cửa nhờ công bố hợp tác chiến lược với OpenAI để tích hợp giải pháp AI trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

TSMC (TSM.US) công bố kết quả Q3/2025 vượt dự báo, với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chip AI. Lợi nhuận được thúc đẩy nhờ bùng nổ hạ tầng AI toàn cầu, với Nvidia, Apple và mảng HPC là khách hàng chủ lực.

JPY kết thúc ngày giao dịch với mức tăng mạnh, thuộc nhóm dẫn đầu G10, tăng khoảng 0,50–0,70%. Tại Okinawa, Naoki Tamura đã đưa ra nhiều lập luận ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất.