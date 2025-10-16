Các thành viên Fed ủng hộ việc tiếp tục nới lỏng tiền tệ 🔎

Christopher Waller

Waller tin rằng dữ liệu hiện tại biện minh cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo và ủng hộ cách tiếp cận “thận trọng” — tức là giảm 25 điểm cơ bản, sau đó tạm dừng để đánh giá lại. Ông nhấn mạnh rằng lộ trình chính sách sau tháng 10 sẽ phụ thuộc vào dữ liệu mới: nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu, lãi suất nên tiến gần về mức trung lập, mà ông ước tính thấp hơn mức hiện tại khoảng 100–125 điểm cơ bản.

Ông chỉ ra các “tín hiệu cảnh báo rõ ràng” trong thị trường lao động — các chỉ báo tư nhân cho thấy nhu cầu tuyển dụng yếu, một phần bị che lấp bởi yếu tố cung lao động (ví dụ: lao động mất việc rồi thay thế) và hiện tượng “không tuyển, không sa thải”, điều mà ông cho là đáng lo ngại. Lạm phát đang tiến về mức 2% (hiện khoảng 2,5%) với tác động từ thuế quan chỉ ở mức vừa phải, trong khi GDP có thể chậm lại vào cuối năm.

Waller cũng lưu ý rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra lực cản mang tính cấu trúc đối với thị trường lao động, điều mà chính sách lãi suất không thể giải quyết — do đó ông thiên về việc cắt giảm từ từ từng 25 điểm cơ bản.

Thomas Barkin

Barkin nhận thấy có một “sự dịch chuyển rõ ràng” trên thị trường lao động — các nhà quản lý báo cáo rằng hiện có nhiều ứng viên cho mỗi vị trí, dấu hiệu cho thấy nhu cầu lao động đang yếu đi. Với ít dữ liệu đáng tin cậy hơn, ông cho rằng Fed đang “bay trong mù”, và điều này kêu gọi sự thận trọng. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu, nhưng với ít khoản tiết kiệm dư thừa hơn so với các năm trước và buộc phải cân nhắc nhiều hơn khi mua sắm, gợi ý nền kinh tế đang chậm lại thay vì nóng lên.

Stephen Miran

Miran cho rằng Fed nên giảm lãi suất 50 điểm cơ bản do mức độ bất định gia tăng, mặc dù ông kỳ vọng động thái thực tế sẽ chỉ là 25 điểm cơ bản. Ông coi căng thẳng thương mại Mỹ–Trung là rủi ro ngắn hạn chính. Các mức thuế quan hiện chưa làm lạm phát tăng đáng kể, nhưng những gián đoạn — đặc biệt trong chuỗi cung ứng đất hiếm — có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.