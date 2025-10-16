J.B. Hunt tăng 18% sau kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ 🚀

J.B. Hunt công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 sau khi thị trường đóng cửa ngày hôm qua. Quý này ghi nhận kết quả khả quan mặc dù doanh thu đi ngang ở mức 3,05 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động tăng 8% lên 242,7 triệu USD, trong khi EPS tăng 18% lên 1,76 USD. Kết quả được hỗ trợ bởi việc cắt giảm chi phí mang tính cấu trúc, nâng cao năng suất và chi phí vận tải bên ngoài thấp hơn, nhưng một phần bị bù trừ bởi chi phí lương lái xe và trang thiết bị tăng cao.

CEO Shelley Simpson tái khẳng định sự tự tin vào chiến lược dài hạn của công ty, dựa trên sự xuất sắc trong vận hành, an toàn và kỷ luật chi phí liên tục.

Các chỉ số tài chính quan trọng

Doanh thu: 3,05 tỷ USD (≈ không đổi so với cùng kỳ)

Lợi nhuận hoạt động: 242,7 triệu USD (+8% YoY)

EPS: 1,76 USD (vs. 1,49 USD; +18%)

JBI (Intermodal): Doanh thu 1,52 tỷ USD (−2%); Lợi nhuận HĐKD 125,0 triệu USD (+12%); Sản lượng −1% (Đông +6%, Transcon −6%); Doanh thu/đơn hàng −1%

DCS (Dedicated Contract Services): Doanh thu 864 triệu USD (+2%); Lợi nhuận HĐKD 104,3 triệu USD (+9%); Năng suất +3%; Số xe tải −1%; Tỷ lệ giữ chân ~95%

ICS (Integrated Capacity Solutions): Doanh thu 276 triệu USD (−1%); Lợi nhuận HĐKD −0,8 triệu USD (cải thiện từ −3,3 triệu USD); Sản lượng −8%; Doanh thu/đơn hàng +9%; Biên lợi nhuận gộp 15% (từ 17,9%); Cơ sở nhà vận tải +13%

FMS (Final Mile Services): Doanh thu 206 triệu USD (−5%); Lợi nhuận HĐKD 6,9 triệu USD (−42%)

JBT (Truckload): Doanh thu 190 triệu USD (+10%); Lợi nhuận HĐKD 7,4 triệu USD (−9%); Đơn hàng +14%; Doanh thu/đơn hàng (loại trừ nhiên liệu) −4%; Số vòng quay rơ-moóc +19%

Xu hướng giữa các mảng hoạt động có sự pha trộn nhưng đang cải thiện, chủ yếu nhờ nâng cao hiệu quả. Ban lãnh đạo tiếp tục tập trung vào cân bằng mạng lưới (đặc biệt là Transcon), tăng trưởng năng suất và kỷ luật chi phí.

Trong buổi họp báo, ban lãnh đạo nhấn mạnh chiến lược ba trụ cột: sự xuất sắc trong vận hành, mở rộng quy mô các khoản đầu tư trước đó và khôi phục biên lợi nhuận. Chương trình “giảm chi phí phục vụ” trị giá 100 triệu USD đang vượt tiến độ, với hơn 20 triệu USD đã hiện thực hóa trong Q3, và phần lớn khoản tiết kiệm dự kiến sẽ ghi nhận trong năm 2026.

Công nghệ tiếp tục được triển khai rộng rãi trong toàn tổ chức. Đến nay, công ty đã triển khai khoảng 50 tác nhân AI, gồm:

60% cuộc gọi kiểm tra với nhà vận tải được tự động hóa

73% chấp nhận đơn hàng tự động

~80% hóa đơn xử lý không cần chạm

~2 triệu báo giá động mỗi năm

Tổng cộng, công ty đã tự động hóa khoảng 100.000 giờ lao động mỗi năm.

Thách thức

Chi phí lương/thù lao và bảo hiểm vẫn là những thách thức lớn nhất trong kế hoạch năm 2026. Ngành vận tải nhiều khả năng cần tăng giá ở mức một con số để khôi phục lợi nhuận.

Biểu đồ cổ phiếu J.B. Hunt (JBHT.US)

Cổ phiếu công ty tăng gần 19% trong phiên hôm nay, kiểm định lại vùng đỉnh của tháng 2.