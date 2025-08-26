Tin đầu ngày (26.08.2025): Chứng khoán "đỏ lửa", Bitcoin cắm đầu về vùng cản quan trọng

Giá khí tự nhiên giảm: Hợp đồng khí tự nhiên (NATGAS) giảm khoảng 2% do việc chuyển đổi hợp đồng tương lai và các dự báo mới cho thấy thời tiết tại Mỹ sẽ mát hơn vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Phố Wall: Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/08, chỉ số Nasdaq Composite lùi 0.22% xuống 21,449.29 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0.43% còn 6,439.32 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 349.27 điểm (tương đương 0.77%) xuống 45,282.47 điểm.

Kết quả Nvidia: Thị trường đang chờ đợi báo cáo tài chính quý II/2025 của Nvidia vào thứ Tư, sự kiện có thể tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Thị trường Forex: Đô la Úc và đô la Mỹ tăng mạnh nhất so với rổ tiền tệ. Ngược lại, euro và yên Nhật ghi nhận sụt giảm.

Kinh tế Đức: Chỉ số khí hậu kinh doanh Ifo bất ngờ tăng trong tháng 8 lên 89,0, từ mức 88,6 trong tháng 7 — mức cao nhất trong hơn một năm, cho thấy tâm lý doanh nghiệp Đức đang cải thiện.

Ørsted (ORSTED.DK): Cổ phiếu giảm 15% do tranh chấp với chính quyền Mỹ liên quan đến dự án điện gió tại Rhode Island.

ECB: Bà Christine Lagarde nhấn mạnh rằng thị trường lao động châu Âu đã thích ứng hiệu quả với những khó khăn gần đây, cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất đã qua.

Quốc gia Áo: Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Áo do lo ngại về mức thâm hụt ngân sách gia tăng.

Thị trường quyền chọn: Ngày càng nhiều kỳ vọng rằng euro sẽ tăng giá so với đô la Mỹ, khi châu Âu đã kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất mà không gặp khó khăn kinh tế nghiêm trọng, trong khi áp lực lên Fed Mỹ buộc phải đẩy nhanh và mở rộng cắt giảm lãi suất đang tăng lên.

Kinh tế Mỹ: Số liệu tháng 7 về bán nhà mới cho kết quả tốt hơn dự báo, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với tháng 6.