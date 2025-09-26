Tin đầu ngày (26.09.2025): Phố Wall ảm đạm📉 Bitcoin giảm xuống dưới mức 110.000 USD

Tại châu Âu, các chỉ số chính đồng loạt giảm. DAX mất hơn 0,5%, trong khi FTSE 100 của Anh lùi gần 0,4%. Cổ phiếu H&M (Thụy Điển) tăng gần 7% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động tăng 40% so với cùng kỳ. Ngược lại, cổ phiếu hãng thời trang cao cấp Brunello Cucinelli lao dốc sau khi Morpheus Capital công bố báo cáo cho rằng định giá quá cao, nhu cầu yếu và công ty vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga.

Tại Mỹ, chứng khoán giảm ngay sau loạt dữ liệu kinh tế mạnh và duy trì ở vùng thấp. Hai giờ trước khi đóng cửa, Nasdaq 100 và S&P 500 cùng giảm gần 1%, trong khi Russell 2000 mất nhiều nhất. GDP quý 2 tăng trưởng mạnh nhất trong gần 2 năm, đạt 3,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 3,3%. Đơn hàng hàng hóa lâu bền cũng bất ngờ tăng 2,9% so với tháng trước (dự báo: -0,3%). Đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng vọt, kéo theo kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất giảm mạnh.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 217.000, thấp hơn mức 233.000 trước đó và thấp hơn nhiều so với dự báo. Thêm vào đó, dữ liệu từ Fed Kansas City và doanh số bán nhà hiện có đều vượt kỳ vọng. Trong ngày, nhiều quan chức Fed phát biểu: Stephen Miran cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại quá thắt chặt (150–200 điểm cơ bản trên mức trung tính), trong khi Goolsbee và Schmid tỏ ra thận trọng hơn.

Trên thị trường tiền tệ, USD và CAD là những đồng tiền mạnh nhất trong ngày, trong khi NZD và GBP suy yếu. Đồng zloty Ba Lan cũng chịu áp lực trước căng thẳng leo thang giữa “phương Tây” và Nga.

Ở mảng doanh nghiệp, Rothschild & Co Redburn khuyến nghị bán cổ phiếu Oracle, cho rằng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu bị đánh giá quá cao, khiến giá cổ phiếu giảm gần 5%. Ngược lại, Intel tăng 6% sau tin tức Apple có thể mua lại cổ phần trong công ty.

Thị trường tiền số chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên: Bitcoin rơi xuống dưới 110.000 USD trước thời điểm đáo hạn hợp đồng quyền chọn ngày mai, giảm khoảng 2% so với mức on-chain quan trọng, cho thấy nhà đầu tư ngắn hạn trung bình đang chịu lỗ.

Giá ca cao giảm gần 2%, thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 7.000 USD/tấn sau dự báo mưa lớn ở Tây Phi. Rabobank dự báo thị trường ca cao sẽ thặng dư trong mùa vụ sắp tới, trong khi lo ngại về nhu cầu tiếp tục chi phối tâm lý.

Giá dầu tăng nhẹ, hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ giữa tháng 6. Theo số liệu của EIA, tồn kho khí tự nhiên Mỹ cao hơn một chút so với dự báo. Hợp đồng tương lai NATGAS xóa sạch mức tăng đầu phiên sau khi rollover.