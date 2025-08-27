Tin đầu ngày (27.08.2025): Đồng USD ảm đạm mặc dù dữ liệu kinh tế mạnh mẽ 🗽

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/08, chỉ số S&P 500 tiến 0.41%. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.44%. Chỉ số Dow Jones tăng 0.30%.

Các chỉ số châu Âu giảm điểm trong phiên hôm qua, chịu sức ép một phần từ khủng hoảng chính trị tại Pháp. Lo ngại về việc thành lập chính phủ mới và tiến trình đàm phán ngân sách tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực. CAC40 (Pháp) giảm 1,7%, DAX (Đức) mất 0,5% và FTSE 100 (Anh) lùi 0,6%.

Số liệu công bố hôm qua nhìn chung tích cực nhưng không hỗ trợ đồng USD. USD Index giảm 0,15%, trong khi EUR/USD tăng lên 1,1636. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 2 điểm cơ bản, xuống dưới 4,26%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Howard Lutnick ám chỉ chính phủ có thể xem xét mua cổ phần tại một số công ty quốc phòng, bao gồm Lockheed Martin, giúp cổ phiếu hãng này tăng gần 2%. Nhìn chung, nhóm quốc phòng đồng loạt khởi sắc.

Heico tăng hơn 8% sau báo cáo quý 3 vượt kỳ vọng. EPS tăng 30% y/y, cả hai mảng chính của tập đoàn hàng không – quốc phòng đều tăng trưởng vững chắc.

Cà phê giảm sau khi StoneX cập nhật triển vọng nguồn cung, dự báo sản lượng Arabica phục hồi vào mùa tới và Robusta tiếp tục dồi dào.

Dầu thô giảm hơn 2% sau phát biểu của Tổng thống Trump, đe dọa trừng phạt Nga nếu không đạt thỏa thuận về Ukraine. Ông cũng cho rằng giá dầu sẽ về dưới 60 USD/thùng. Nhà Trắng đồng thời gây sức ép lên Ấn Độ về vấn đề này.

Ca cao mất hơn 4% khi dự báo thời tiết ở Đông Phi cải thiện, lo ngại thiếu hụt được xoa dịu. Thêm vào đó, triển vọng nhu cầu yếu và tác động từ thuế quan mới của Mỹ tạo thêm áp lực.

Bitcoin giữ gần 110.000 USD, trong khi sự chú ý của thị trường chuyển sang Ethereum, tăng hơn 4% lên 4.530 USD.