Tin đầu ngày: Khi khả năng ngừng bắn dần xa vời, thị trường suy yếu

Phiên giao dịch trên Phố Wall đang diễn ra trong tâm lý thận trọng vừa phải. Toàn bộ mức tăng ban đầu đã bị xóa bỏ, và các chỉ số chính hiện đang giảm nhẹ. Dow Jones Industrial Average giảm 0,2%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm khoảng 0,5%.

Các phát biểu từ Nhà Trắng tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Donald Trump tuyên bố không có ý định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran và khẳng định ông “sẵn sàng quay lại chiến tranh” nếu không đạt được thỏa thuận trước khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào ngày mai.

Cũng có thông tin rằng J. D. Vance đã không lên đường tham gia đàm phán với Iran, trong khi các quan chức Mỹ cho biết “mọi phương án đều đang được cân nhắc” đối với Tehran. Chính quyền Mỹ được cho là đã chuẩn bị kế hoạch nối lại các hoạt động quân sự nếu Trump đưa ra quyết định.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động của Mỹ đối với hai tàu Iran là “cướp biển trên biển và khủng bố nhà nước”, đồng thời đặt câu hỏi về độ tin cậy của Washington trong tiến trình đàm phán, theo truyền hình nhà nước.

Iran vẫn chưa quyết định có tham gia đàm phán hay không, bao gồm cả các cuộc thương lượng liên quan đến Pakistan, đồng nghĩa với việc chưa có lập trường cuối cùng.

Theo The New York Times, tiến trình ngoại giao Mỹ–Iran hiện đang bị đình trệ, và Tehran chưa đưa ra phản hồi về việc tiếp tục đàm phán, làm gia tăng bất ổn xung quanh triển vọng tương lai.

Đồng thời, Iran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa như một điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngoài ra, đã có các báo cáo về các cuộc tấn công bằng rocket của Hezbollah nhằm vào lực lượng Israel.

Kết quả là giá dầu đã bật tăng trở lại. Dầu Brent tăng gần 5%, tiến sát mức 95 USD/thùng.

Doanh số bán lẻ của Mỹ vượt dự báo, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường, cho thấy nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ.

Kevin Warsh đã điều trần trước Thượng viện hôm nay, nhấn mạnh tính độc lập của mình và khẳng định ông sẽ không là “công cụ của tổng thống”. Ông cũng đề cập đến nhu cầu cải cách Federal Reserve và thay đổi cách tiếp cận chính sách tiền tệ.

Phiên giao dịch tại châu Âu cũng diễn ra căng thẳng, với hầu hết các chỉ số lớn chịu áp lực. FTSE 100 và CAC 40 giảm hơn 1%, trong khi DAX và IBEX 35 giảm khoảng 0,5%.

Kim loại quý cũng chịu áp lực đáng kể. Vàng giảm hơn 2%, xuống còn 4.700 USD/ounce, trong khi bạc giảm khoảng 4,5% xuống 76 USD/ounce.