Đà giảm trên Phố Wall đang rõ ràng tăng tốc. Nasdaq hiện giảm hơn 2%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 chạm mức thấp mới của phiên.
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và lo ngại về lạm phát tái xuất, giá dầu tăng hơn 3,5%, giá vàng mất đà tăng và giảm 2,8%, và tâm lý thị trường vẫn nghiêng về phòng thủ. Bạc đang diễn biến rất yếu, hiện giảm hơn 5%.
Trên thị trường Forex, USD và JPY đang hoạt động tốt nhất, trong khi các đồng tiền của Antipodes — AUD và NZD chịu áp lực giảm mạnh nhất.
Một số yếu tố góp phần tạo tâm lý u ám: Microsoft thông báo tạm dừng tuyển dụng tại các bộ phận điện toán đám mây và bán hàng, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe toàn ngành công nghệ, và đặc biệt là cơn sốt AI. Đồng thời, địa chính trị tiếp tục tác động mạnh - theo Reuters, sau cái chết của Ali Khamenei vào ngày 28/2, cánh bảo thủ của Iran, chủ yếu là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngày càng kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong một cuộc họp nội các, Trump tăng giọng mạnh mẽ chống Tehran: “Iran đang cầu xin một thỏa thuận - chứ không phải tôi,” Tổng thống tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Tehran lẽ ra phải ký thỏa thuận từ bốn tuần trước. Ông cũng thừa nhận chưa chắc đã sẵn sàng đàm phán với Iran.
Cổ phiếu Meta Platforms giảm hơn 6,4% hôm nay, xóa gần 70 tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong một phiên giao dịch. Đà bán tháo trùng với hai bản án quan trọng của bồi thẩm đoàn, tạo ra một chiều mới về rủi ro pháp lý cho toàn bộ ngành mạng xã hội. Áp lực pháp lý này đi kèm với chương trình chi tiêu vốn chưa từng có.
Trong khi đó, Google ra mắt thuật toán TurboQuant, nén bộ nhớ cache của các mô hình ngôn ngữ xuống còn 3 bit, giảm sử dụng bộ nhớ KV-cache lên đến 6 lần và tăng tốc lên 8 lần trên chip H100 mà không mất chính xác. Thị trường ngay lập tức phản ánh nguy cơ giảm nhu cầu chip bộ nhớ: SanDisk giảm khoảng 4% khi mở cửa, Micron và Western Digital giảm khoảng 2% mỗi công ty, Seagate giảm khoảng 2%
