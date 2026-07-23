Tin đầu ngày: Phố Wall ổn định bất chấp giá dầu tiếp tục tăng

Các chỉ số chứng khoán đang dần ổn định mặc dù giá dầu tiếp tục đi lên do xung đột tại Trung Đông. Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, Alphabet và Tesla sẽ công bố kết quả kinh doanh. Đây được xem là hai sự kiện quan trọng nhất trong tối nay và có thể trở thành chất xúc tác khiến hợp đồng tương lai các chỉ số biến động mạnh.

Giá dầu Brent đã tăng lên quanh 95 USD/thùng trước khi hạ nhiệt nhẹ. Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và cảnh báo Iran rằng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại có thể dẫn đến các đòn không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,01 triệu thùng, cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường (-1,95 triệu thùng).

Tồn kho xăng tăng 0,765 triệu thùng, trong khi các nhà kinh tế dự báo sẽ giảm 1,905 triệu thùng.

Tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 1,395 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng 0,825 triệu thùng.

Tồn kho dầu tại trung tâm Cushing giảm 0,674 triệu thùng, sau khi đã tăng 0,430 triệu thùng trong tuần trước.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao báo cáo lợi nhuận của Alphabet, Tesla, IBM, Texas Instruments và ServiceNow, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về chi tiêu cho AI, nhu cầu điện toán đám mây, ngân sách công nghệ của doanh nghiệp và triển vọng của lĩnh vực công nghệ.

Giá vàng tăng gần 1,8% trong ngày hôm nay, vượt 4.150 USD/ounce, trong khi bạc tăng gần 4%. Đồng USD giảm nhẹ và Bitcoin vẫn duy trì ổn định quanh 66.000 USD.

Hợp đồng tương lai ca cao trên ICE giảm khoảng 5%, xuống còn khoảng 5.300 USD/tấn, tiếp tục chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn, lượng tồn kho trên sàn tăng lên mức cao nhất trong hai năm và các dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Tây Phi đang cải thiện.

Xuất khẩu ca cao của Nigeria tăng 30% so với cùng kỳ trong tháng 6, trong khi lượng ca cao nhập kho từ Bờ Biển Ngà tăng 21% kể từ đầu niên vụ, củng cố kỳ vọng về nguồn cung ca cao toàn cầu dồi dào hơn.

Hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện phản ánh khoảng 31% khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng này và 75% khả năng sẽ có ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Trong khi đó, Deutsche Bank vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán Mỹ, với kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng gần 30% và dự báo thị trường sẽ tăng thêm khoảng 2% trong mùa báo cáo lợi nhuận hiện tại.

Cổ phiếu Apple giảm hơn 1%, bất chấp các thông tin cho rằng công ty đang chuẩn bị nâng cấp toàn diện dòng máy Mac nhằm hỗ trợ chiến lược AI, bao gồm các phiên bản MacBook, Mac mini, Mac Studio mới và các mẫu sử dụng màn hình OLED trong tương lai.

Cổ phiếu Reddit giảm khoảng 9% sau khi xuất hiện thông tin công ty đang cân nhắc chấm dứt quyền truy cập của Google vào nội dung trên Reddit để phục vụ việc huấn luyện AI, điều có thể ảnh hưởng đến một trong những thỏa thuận cấp phép AI quan trọng nhất của công ty.

US30 (D1)

Nguồn: xStation5