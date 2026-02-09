Tin đầu ngày: Phố Wall phục hồi mạnh mẽ; Bạc tăng 10% 📱

Nguồn: xStation

Tâm lý trên Phố Wall đang rất tích cực, được dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ. Nasdaq tăng 1,93%, trong khi S&P 500 tăng 1,72%. Chỉ số Russell 2000 ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất, đạt 3,42%.

Cổ phiếu NVIDIA (NVDA.US) tăng 7,3% trong phiên hôm nay sau phát biểu của CEO Jensen Huang, người gọi việc mở rộng hạ tầng AI là một “cơ hội có một không hai trong cả một thế hệ”.

Cổ phiếu Strategy (MSTR.US) phục hồi mạnh mẽ 24%, quay trở lại vùng khoảng £132 và xóa sạch mức giảm 18% của ngày hôm qua. Diễn biến hiện tại chủ yếu đến từ việc cổ phiếu đồng pha với Bitcoin, khi BTC tăng 10% lên £70.000 sau khi chạm đáy £60.000 vào thứ Năm.

Theo khảo sát của Đại học Michigan tại Mỹ trong tháng 2, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 57,3, cao hơn mức dự báo 55 và mức 56,4 của tháng 1 (đánh giá điều kiện hiện tại tăng mạnh lên 58,3 từ 53,7, trong khi chỉ số kỳ vọng tăng nhẹ hơn). Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm về 3,5%, thấp hơn mức dự báo 4% và mức 4% của tháng 1, trong khi kỳ vọng lạm phát 5 năm cao hơn đôi chút so với dự báo (3,4% so với 3,3% dự báo và 3,3% tháng 1).

Cổ phiếu Amazon giảm 9% sau báo cáo Q4, khi EPS đạt $1,95, thấp hơn nhẹ so với đồng thuận $1,97, dù doanh thu vượt kỳ vọng. Nguyên nhân chính của đợt bán tháo là việc Amazon nâng dự báo CAPEX 2026 lên $200 tỷ, chủ yếu cho đầu tư vào AWS và AI, làm dấy lên lo ngại về ROIC trong ngắn hạn.

Tình hình liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn nghiêm trọng và bất ổn. Hoạt động quân sự gia tăng của Mỹ và các đồng minh cho thấy khả năng xảy ra kịch bản leo thang xung đột đáng kể tại khu vực. Thị trường hiện có vẻ đang đánh giá thấp rủi ro này.

Cổ phiếu Stellantis (STLAM.IT) lao dốc hơn 24% trên sàn Milan sau khi công ty công bố khoản ghi giảm tài sản quy mô lớn 22,2 tỷ EUR, liên quan đến việc điều chỉnh chiến lược xe điện (EV).

Giá bạc (SILVER) tăng hơn 9% trong ngày, trong khi vàng (GOLD) tăng 4% lên gần 4.970 USD/ounce, nhờ làn sóng cải thiện tâm lý trên thị trường toàn cầu.

Trên thị trường Forex, các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean – NZD và AUD – đang là những đồng tăng mạnh nhất. Ngược lại, đồng yên Nhật và USD ghi nhận mức giảm tương đối lớn trong phiên hôm nay.