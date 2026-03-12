🚩Giá Bạc mất 3%

Giá Silver suy yếu lùi về gần 85 USD/ounce. Nguyên nhân chính không chỉ đến từ việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng, mà còn do lo ngại ngày càng lớn về triển vọng kinh tế và hoạt động công nghiệp khi giá dầu tăng mạnh.

Trong trung hạn, giá nhiên liệu tăng cao (một cú sốc từ bên ngoài) có thể khiến hoạt động sản xuất suy yếu và từ đó làm giảm nhu cầu đối với bạc. Xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, khi Iran cảnh báo các tàu không nên đi qua Eo biển Hormuz. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư rõ ràng đang ưu tiên Vàng, tài sản thường hoạt động tốt hơn bạc khi bất ổn địa chính trị tăng cao.

Biểu đồ SILVER (khung thời gian D1)

Giá hiện đang giao dịch quanh đường EMA50 (đường màu cam). Khu vực này trở nên quan trọng hơn khi có khả năng hình thành mô hình tam giác đối xứng, một mô hình thường báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng dài hạn trước đó (trong trường hợp này là xu hướng tăng).

Nếu giá vượt 88 USD/ounce, điều này có thể cho thấy một đột phá tăng giá và mở ra một đợt tăng mới.

Kịch bản này nhiều khả năng cần USD yếu hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và giá dầu hạ nhiệt.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 80 USD/ounce, mô hình này có thể bị vô hiệu.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ chỉ số USDIDX (D1)

Trong khi đó, hợp đồng tương lai của chỉ số USDIDX đang tăng trong ngày hôm nay và đã vượt lên trên đường EMA200 (đường màu đỏ).

Nguồn: xStation5