Tin tức tiền điện tử: Thị trường "đỏ lửa" trong phiên đầu tuần 📉Ethereum mất 5%

Thị trường toàn cầu mở cửa phiên giao dịch thứ Hai trong trạng thái trái chiều. Hợp đồng tương lai phố Wall giảm nhẹ, trong khi chỉ số biến động CBOE (VIX) tăng hơn 1,5% sau đợt sụt mạnh vào tuần trước. Đồng đô la Mỹ tăng trở lại khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ hội nghị Jackson Hole đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Tiền điện tử chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng bùng nổ hôm thứ Sáu:

Bitcoin giảm từ khoảng 118.000 USD trước cuối tuần xuống dưới 112.000 USD trong phiên thứ Hai.

Ethereum giảm hơn 5%, lùi xuống dưới 4.600 USD dù vẫn ghi nhận dòng vốn ETF tích cực. Mức giảm này diễn ra ngay sau khi ETH đạt đỉnh lịch sử mới vào tuần trước.

Tuần này sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, có thể tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử.

Theo cố vấn của ông Trump – Bailey, “thị trường gấu tiền điện tử” vẫn còn “kéo dài nhiều năm phía trước”. Bất chấp những nhận định tích cực xoay quanh lĩnh vực này, thị trường vẫn thiếu chắc chắn về động lượng trong tương lai. Thêm vào đó, các báo cáo định kỳ về việc bán Bitcoin từ các “cá voi” đang tạo ra cả áp lực bán trực tiếp lẫn sự nghi ngờ về khả năng tiếp diễn của đợt tăng giá diện rộng.

Biểu đồ Bitcoin & Ethereum (khung thời gian D1)

Bitcoin vẫn duy trì xu hướng tăng trung hạn nhưng đang đối mặt với trở ngại mới. Giá không vượt qua được đường EMA50 (trung bình động hàm mũ 50 ngày – đường cam), hiện đóng vai trò là kháng cự quan trọng. Do đó, BTC đang giao dịch gần mức giá mua trung bình của các nhà đầu tư ngắn hạn quanh 109.000 USD. Như vậy, vùng 110.000 USD là mức hỗ trợ quan trọng trong ngày hôm nay.

Nguồn: xStation5

Ethereum vẫn nằm trong kênh giá tăng, với biên dưới quanh 4.100 USD. Nếu phá vỡ ngưỡng này, ETH có thể bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn. Hiện tại, bất chấp hoạt động chốt lời sau đợt tăng gần đây, xu hướng vẫn là đi lên. Nghịch lý là việc Bitcoin đi ngang có thể củng cố sự quan tâm đến Ethereum — nhưng trong phiên hôm nay, mức giảm đang diễn ra trên toàn bộ nhóm tài sản rủi ro.

Nguồn: xStation5

Dòng vốn ETF vào Bitcoin và Ethereum

Hoạt động ETF tích lũy Bitcoin đã chững lại rõ rệt. Thứ Sáu tuần trước ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn 20 triệu USD, với BlackRock là tổ chức chính đang bán ra trong các phiên gần đây. Ngược lại, Ethereum thu hút hơn 300 triệu USD dòng vốn ròng trong ngày giao dịch cuối tuần. Ở giai đoạn này của thị trường, nhà đầu tư có vẻ sẵn sàng mở vị thế táo bạo hơn với Ethereum, kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn cao hơn. Trong khi đó, Bitcoin vẫn gặp khó khăn trong việc bứt phá bền vững trên mốc 120.000 USD.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P, XTB Research