Tóm tắt thị trường: Giá dầu Brent vượt 91 USD

📈 Thị trường Chứng khoán và Cổ phiếu
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Tập đoàn Mỹ Nvidia cam kết đầu tư tới 105 tỷ USD để xây dựng một cụm trung tâm dữ liệu công suất 8 GW tại Ohio, cho OpenAI thuê. Trong khi đó, Microsoft và Salesforce đang cân nhắc mua lại nền tảng Darwinbox trước khi công ty này tiến hành IPO.
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Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Anthropic đã vượt 65 tỷ USD vào cuối tháng 7, tăng hơn 7 lần kể từ cuối năm ngoái, qua đó củng cố kỳ vọng tích cực trước kế hoạch IPO của công ty.
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Các chỉ số châu Á ghi nhận mức giảm đáng kể: Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 1,6%, với áp lực bán mạnh tại Kioxia và Murata; KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,1%, trong khi các công ty công nghệ Trung Quốc như JD.com và Meituan cũng chịu áp lực bán.
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Phố Wall kết thúc phiên trong áp lực bán: S&P 500 giảm xuống 7.742 điểm (-0,3%), Nasdaq 100 giảm xuống 29.898 điểm (-0,6%), trong khi cổ phiếu Microsoft giảm hơn 3% xuống 480 USD.
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Chỉ số CAC 40 của châu Âu giảm 0,79% do vị thế Short đối với trái phiếu chính phủ Pháp (OAT) gia tăng, trong bối cảnh tranh cãi chính trị liên quan đến ngân sách năm 2027.
🏛️Kinh tế vĩ mô
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Thị trường trái phiếu toàn cầu đang chịu áp lực bán mạnh: lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,3%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 2,95%, mức chưa từng ghi nhận trong ba thập kỷ.
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Trên toàn cầu, lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ (US Treasury) được nắm giữ đang giảm rõ rệt. Trong tháng 6, tổng lượng nắm giữ giảm xuống 9,299 nghìn tỷ USD, do nhà đầu tư tại Nhật Bản, Anh và Trung Quốc thu hẹp danh mục. Theo các chuyên gia phân tích của ING, xu hướng này có thể kéo dài đợt bán tháo trái phiếu, đẩy lợi suất tăng cao và qua đó có thể tác động đến các tài sản như Vàng.
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Goldman Sachs cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất là rất thấp do dữ liệu lạm phát vẫn tương đối yếu. Tuy nhiên, thị trường đang lo ngại áp lực chi phí từ hàng hóa trước thềm Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.
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Chính quyền Trung Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng tại cấp huyện, trong khi PBoC đang cân nhắc cắt giảm lãi suất LPR và chuyển công cụ thanh khoản chủ đạo sang hoạt động reverse repo kỳ hạn qua đêm.
🛢️Hàng hóa
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Giá dầu Brent tăng mạnh, vượt 91 USD/thùng, trong khi WTI duy trì trên 84 USD/thùng sau vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz và việc lệnh ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực – vốn trên thực tế đã không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều khả năng Mỹ sẽ đưa ra một cuộc tấn công mạnh hơn.
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Mặc dù không có các cuộc đàm phán chính thức, các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra thông qua các bên trung gian. Xuất hiện thông tin cho rằng Iran sẽ kiểm soát các tàu đi vào eo biển Hormuz, trong khi Oman kiểm soát các tàu đi ra, với sự tham gia của Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này được cho là đã bị Iran từ chối.
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Crack spread diesel của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 102,20 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị cùng nhu cầu cao điểm trong lĩnh vực nông nghiệp và vận tải biển.
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Giá Vàng giảm về quanh 4.392 USD/oz trước vùng kháng cự kỹ thuật mạnh tại 4.500 USD, mặc dù nhu cầu mua Vàng của các ngân hàng trung ương đạt gần 300 tấn trong quý II và Wells Fargo duy trì mục tiêu giá 4.900–5.100 USD/oz cho năm 2026.
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Giá đồng đang chịu áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung và mức chênh lệch giá (spread) tăng mạnh trên LME. BHP cho biết đồng đã vượt quặng sắt để trở thành động lực lợi nhuận chính của tập đoàn.
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Thị trường hàng hóa nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh: Cocoa tăng 5,09% (+9,94% trong tuần), trong khi nước cam tăng 3,18%.
💱 Tiền tệ
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Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách bán USD nhằm giảm áp lực lên đồng Rupee (USDINR đang ở gần vùng đỉnh), trong bối cảnh dòng vốn chảy ra và giá dầu cao.
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Tỷ giá USDJPY dao động quanh 159,7, duy trì gần mức thấp nhất của đồng Yên trong hai tuần khi tác động từ các đợt can thiệp phối hợp trước đó giữa Mỹ và Nhật Bản dần suy yếu.
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NZDUSD giảm xuống dưới 0,5900 sau khi các dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Trung Quốc về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tháng 7 được công bố.
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Các phân tích từ các tổ chức lớn cho thấy USD có thể suy yếu trong trung hạn, có lợi cho EUR và GBP (Westpac). Đồng thời, vị thế carry trade EURAUD được đánh giá hấp dẫn với mục tiêu 1,53 (Morgan Stanley).
₿ Tiền điện tử
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Bitcoin đang tích lũy trên vùng 64.000 USD, trong khi Fundstrat dự báo mức biến động có thể tăng ít nhất 30% trong hai tháng tới.
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Nhóm altcoin chịu áp lực bán, dẫn đầu là Gala (-15,53%) và Filecoin (-7,76%).
🌍 Địa chính trị
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Một vụ nổ xảy ra trên tàu thương mại tại eo biển Hormuz, khiến phòng máy bị hư hại và một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Sự việc xảy ra cùng thời điểm lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran hết hiệu lực và Washington đưa ra các cảnh báo, làm gia tăng đáng kể nguy cơ xung đột leo thang.
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Hơn 180 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực Moscow trong một cuộc tấn công quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu, trong đó có trung tâm logistics của Wildberries.
🔭 Các thị trường đáng chú ý
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Dầu WTI — chịu tác động trực tiếp từ rủi ro địa chính trị tại eo biển Hormuz và đang kiểm định mức đỉnh hai tuần trên 84 USD/thùng.
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Đồng — có z-score cực cao (+3,23), trong khi spread trên LME tiếp tục thu hẹp và cơ cấu lợi nhuận của BHP đang chuyển dịch.
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Gala — giá giảm mạnh khiến z-score xuống sâu dưới mức trung bình (-1,45), tạo ra rủi ro xuất hiện một đợt bán tháo mang tính cực đoan hoặc ngược lại, mở ra khả năng hình thành Short Squeeze.
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Nikkei 225 — chỉ số giảm 1,62%, trong khi z-score ở mức rất cao (+3,49) và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng lên các mức cao nhất trong nhiều năm.
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