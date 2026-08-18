Tóm tắt thị trường: Giá dầu Brent vượt 91 USD

📈 Thị trường Chứng khoán và Cổ phiếu

Chỉ số CAC 40 của châu Âu giảm 0,79% do vị thế Short đối với trái phiếu chính phủ Pháp (OAT) gia tăng, trong bối cảnh tranh cãi chính trị liên quan đến ngân sách năm 2027.

Các chỉ số châu Á ghi nhận mức giảm đáng kể: Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 1,6%, với áp lực bán mạnh tại Kioxia và Murata; KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,1%, trong khi các công ty công nghệ Trung Quốc như JD.com và Meituan cũng chịu áp lực bán.

Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Anthropic đã vượt 65 tỷ USD vào cuối tháng 7, tăng hơn 7 lần kể từ cuối năm ngoái, qua đó củng cố kỳ vọng tích cực trước kế hoạch IPO của công ty.

Tập đoàn Mỹ Nvidia cam kết đầu tư tới 105 tỷ USD để xây dựng một cụm trung tâm dữ liệu công suất 8 GW tại Ohio, cho OpenAI thuê. Trong khi đó, Microsoft và Salesforce đang cân nhắc mua lại nền tảng Darwinbox trước khi công ty này tiến hành IPO.

🏛️Kinh tế vĩ mô

Chính quyền Trung Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng tại cấp huyện, trong khi PBoC đang cân nhắc cắt giảm lãi suất LPR và chuyển công cụ thanh khoản chủ đạo sang hoạt động reverse repo kỳ hạn qua đêm.

Goldman Sachs cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất là rất thấp do dữ liệu lạm phát vẫn tương đối yếu. Tuy nhiên, thị trường đang lo ngại áp lực chi phí từ hàng hóa trước thềm Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Trên toàn cầu, lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ (US Treasury) được nắm giữ đang giảm rõ rệt. Trong tháng 6, tổng lượng nắm giữ giảm xuống 9,299 nghìn tỷ USD, do nhà đầu tư tại Nhật Bản, Anh và Trung Quốc thu hẹp danh mục. Theo các chuyên gia phân tích của ING, xu hướng này có thể kéo dài đợt bán tháo trái phiếu, đẩy lợi suất tăng cao và qua đó có thể tác động đến các tài sản như Vàng.

Thị trường trái phiếu toàn cầu đang chịu áp lực bán mạnh: lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,3%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 2,95%, mức chưa từng ghi nhận trong ba thập kỷ.

🛢️Hàng hóa

Giá dầu Brent tăng mạnh, vượt 91 USD/thùng, trong khi WTI duy trì trên 84 USD/thùng sau vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz và việc lệnh ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực – vốn trên thực tế đã không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều khả năng Mỹ sẽ đưa ra một cuộc tấn công mạnh hơn.

Mặc dù không có các cuộc đàm phán chính thức, các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra thông qua các bên trung gian. Xuất hiện thông tin cho rằng Iran sẽ kiểm soát các tàu đi vào eo biển Hormuz, trong khi Oman kiểm soát các tàu đi ra, với sự tham gia của Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này được cho là đã bị Iran từ chối.

Crack spread diesel của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 102,20 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị cùng nhu cầu cao điểm trong lĩnh vực nông nghiệp và vận tải biển.

Giá Vàng giảm về quanh 4.392 USD/oz trước vùng kháng cự kỹ thuật mạnh tại 4.500 USD, mặc dù nhu cầu mua Vàng của các ngân hàng trung ương đạt gần 300 tấn trong quý II và Wells Fargo duy trì mục tiêu giá 4.900–5.100 USD/oz cho năm 2026.

Giá đồng đang chịu áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung và mức chênh lệch giá (spread) tăng mạnh trên LME. BHP cho biết đồng đã vượt quặng sắt để trở thành động lực lợi nhuận chính của tập đoàn.