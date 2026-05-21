🔑 Yếu tố chính định hình biến động thị trường

Động lực chính dẫn dắt biến động thị trường hôm nay dường như là đà giảm của giá năng lượng. Dầu Brent hiện giao dịch dưới mức $105/thùng, giảm 6% so với giá mở cửa. Khí tự nhiên TTF cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Điều này đã hạn chế đà tăng tiếp theo của lợi suất trái phiếu, vốn đã chạm mức cao nhất tại Mỹ kể từ tháng 1/2025 - thời điểm Tổng thống Trump nhậm chức.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo lợi nhuận của NVIDIA, dự kiến công bố lúc 10:30 tối. Ngành bán dẫn đang ghi nhận mức tăng mạnh hôm nay, một phần được thúc đẩy bởi thông báo đình công của công nhân Samsung. Các công ty như Intel (+5.6%) và Micron (+3.4%) đang ghi nhận mức tăng đáng kể.

🌍 Địa chính trị

Đà giảm của giá năng lượng nói trên một phần đến từ việc Tổng thống Trump hôm nay nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran đang ở “giai đoạn cuối cùng”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, nước này nên chuẩn bị cho khả năng các cuộc tấn công sẽ được nối lại. Những phát biểu của ông mang tính thất thường và thiếu nhất quán, khiến thị trường chưa thể gia tăng kỳ vọng vào một thỏa thuận nhanh chóng và thực chất giữa hai bên. Xác suất xảy ra một thỏa thuận như vậy trước cuối tháng 6, theo nền tảng Polymarket, đã tăng từ 28% lên 37% hôm nay, phần nào phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Biểu đồ 1: Xác suất đạt được một thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ và Iran trước cuối tháng 6 theo Polymarket (18/4 - 20/5)

Nguồn: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)

📊 Dữ liệu vĩ mô

Dữ liệu lạm phát CPI của Anh hôm nay thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Chỉ số lõi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 (2.5%), tạo bất ngờ tích cực cho nhà đầu tư và làm giảm đáng kể kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất. Hai đợt tăng lãi suất trước cuối năm hiện không còn được thị trường định giá hoàn toàn, và khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 giờ đây gần như “50-50”.

Nhà đầu tư hiện đã hướng sự chú ý sang dữ liệu PMI tháng 5 của các nền kinh tế lớn sẽ được công bố vào ngày mai. Trong lúc đó, thị trường đang tiếp tục phân tích biên bản cuộc họp FOMC mới nhất.

📈 Chỉ số

Trước thềm báo cáo lợi nhuận của NVIDIA, S&P 500 tăng 0.8%, trong khi NASDAQ Composite tăng 1.2%. Thị trường châu Âu đóng cửa với mức tăng còn mạnh hơn. DAX của Đức tăng 1.4%, CAC 40 của Pháp tăng 1.7%, còn EuroStoxx 50 toàn châu Âu tăng 2.1%.

💼 Cổ phiếu

Một lần nữa, các công ty thuộc hệ sinh thái AI đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Như đã đề cập, một số mã được hỗ trợ bởi kế hoạch đình công của công nhân Samsung bắt đầu từ thứ Năm. Tuy nhiên, thị trường chủ yếu đang chờ đợi kết quả của NVIDIA - yếu tố có thể quyết định hướng đi tiếp theo của tâm lý đối với toàn bộ lĩnh vực này.

Những cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay gồm:

AMD (9.8%)

Intel (5.6%)

Micron (3.4%)

💱 Tiền tệ

Trong bối cảnh tâm lý risk-on được cải thiện, các đồng tiền có beta cao hơn như krona Thụy Điển và nhóm tiền tệ Antipodean đang tăng giá. Bất chấp kỳ vọng giảm về việc tăng lãi suất, đồng bảng Anh cũng đang mạnh lên. Cặp EUR/USD tương đối ổn định (+0.2%).

Tại các thị trường mới nổi, những đồng tiền chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài tại Eo biển Hormuz (ZAR, KRW, HUF) đang phục hồi.

🛢️ Hàng hóa

Kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng giải quyết xung đột tại Trung Đông đã kéo giá dầu và khí đốt giảm mạnh hôm nay (cả dầu Brent và khí TTF Hà Lan đều giảm hơn 6%). Đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ sau đó đã hỗ trợ cho bạc (+3.0%) và vàng (+1.0%).

₿ Tiền điện tử

Tâm lý thị trường hiện đang hỗ trợ cả Bitcoin và Ethereum, với cả hai đồng đều tăng khoảng 1% trong hôm nay.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB