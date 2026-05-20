Biên bản cuộc họp gần đây của Fed phù hợp với các tín hiệu mà Chủ tịch Powell đã truyền tải trong cuộc họp báo gần nhất. Cần nhắc lại rằng ba nhà hoạch định chính sách đã phản đối cái gọi là “thiên hướng nới lỏng” đối với các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Xét đến việc Stephen Miran vẫn bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất, đây là sự chia rẽ trong bỏ phiếu lớn nhất kể từ năm 1992.

Những điểm chính từ biên bản:

Một phần lớn cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng nếu lạm phát lõi không tiếp tục hạ nhiệt, bước đi tiếp theo của Fed có thể là tăng lãi suất.

Trong khi Chủ tịch Powell cố gắng giữ giọng điệu cân bằng tại cuộc họp báo tháng 4, biên bản cho thấy mức độ lo ngại thực sự của Ủy ban. Tài liệu này nhấn mạnh mạnh mẽ quan điểm của nhiều thành viên rằng trong bối cảnh hiện tại, cán cân rủi ro đối với lạm phát rõ ràng nghiêng về phía tăng.

Một “phe diều hâu” mạnh mẽ trong Ủy ban (bao gồm các thành viên như Hammack, Kashkari và Logan) đã hình thành ngay cả trước khi Warsh chính thức tiếp quản vai trò lãnh đạo.

Biên bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách đặc biệt lo ngại về việc đường cong giá dầu futures tăng cao đang bắt đầu đẩy kỳ vọng lạm phát ngắn hạn của thị trường đi lên.

Phân tích của đội ngũ Fed cho thấy sau giai đoạn hạ nhiệt, điều kiện thị trường lao động đã “ổn định trở lại”. Với một số thành viên, điều này là bằng chứng cho thấy nền kinh tế chưa đứng trước nguy cơ suy thoái đột ngột và không cần hỗ trợ bằng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Sau khi biên bản được công bố, cặp EUR/USD vẫn ổn định quanh mốc 1.162. Cả S&P 500 và NASDAQ Composite đều giữ được đà tăng hiện tại.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB