Thị trường nổi bật: Đồng tiền mạnh nhất năm 2026 dưới sự bê bối

Đồng tiền có hiệu suất tốt nhất năm 2026*, đồng real Brazil, đã chịu áp lực trong tuần trước, ghi nhận mức suy yếu lớn nhất so với USD kể từ tháng 10/2025.

Biểu đồ 1: USDBRL (29/10/2024 - 19/05/2026)

Nguồn: xStation, 19/05/2026

* Đồng kwacha Zambia, đồng ruble Nga và đồng colón Costa Rica đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng không nằm trong nhóm tiền tệ mà chúng tôi thường xuyên phân tích.

Điều gì đứng sau biến động mạnh như vậy?

Nguyên nhân chính khiến đồng real mất giá xuất phát từ các đoạn ghi âm và thông tin do The Intercept Brazil công bố, cáo buộc Flavio Bolsonaro - thượng nghị sĩ và ứng viên cánh hữu cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 10 - có liên quan đến hành vi sai phạm. Theo các tài liệu này, Flavio đã yêu cầu hàng triệu USD từ Daniel Vorcaro, cựu CEO của Banco Master. Tổng giá trị các giao dịch đang bị điều tra được ước tính vượt 25 triệu USD.

Theo Bolsonaro, số tiền này nhằm tài trợ cho một bộ phim tiểu sử về cha ông - Jair Bolsonaro, cựu tổng thống hiện đang bị giam giữ. Flavio khẳng định đây là khoản tài trợ hoàn toàn mang tính cá nhân cho một dự án tư nhân, và Vorcaro cùng Banco Master sẽ không nhận bất kỳ ưu đãi chính trị nào đổi lại.

Cảnh sát liên bang và Tòa án Tối cao ngay lập tức vào cuộc điều tra, và bất chấp những lời giải thích của Bolsonaro, sự việc đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông suy giảm. Flavio trước đó đang có xu hướng tăng mạnh. Kể từ đầu tháng 5, ông đã trở thành ứng viên được đánh giá cao nhất trên nền tảng Polymarket, đồng thời vượt Lula trong phần lớn các cuộc khảo sát.

Thị trường nhìn thấy một mức độ rủi ro nhất định trong khả năng ngày càng cao về chiến thắng của Lula - lãnh đạo phe cánh tả. Việc thiếu bất kỳ tiến trình củng cố tài khóa nào, ngay cả ở mức độ dần dần, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách đã vượt 8% GDP suốt 3 năm liên tiếp, được xem là vấn đề đáng lo ngại. Có vẻ như thị trường đã phần nào phản ánh các lo ngại này vào giá, điều đã giúp đồng real phục hồi trở lại vào đầu tuần.

Điều gì hỗ trợ đồng real?

Lãi suất cao

Banco Central do Brasil đã thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong chu kỳ hiện tại, nhưng lãi suất tham chiếu vẫn ở mức rất cao (14,5%), cho phép đồng tiền này tiếp tục hưởng lợi từ chiến lược carry trade. Dù không thể loại trừ khả năng có thêm các đợt cắt giảm trong những tháng tới, quy mô giảm có thể sẽ hạn chế do kỳ vọng lạm phát chưa được neo giữ và chính sách tài khóa nới lỏng. Điều này có thể giúp đồng real tiếp tục được hỗ trợ bởi carry trade.

Vị thế nước xuất khẩu dầu ròng

Brazil là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới (khoảng 4,2 triệu thùng/ngày). Dù một phần được tiêu thụ trong nước, lượng dư thừa vẫn đủ lớn để đưa quốc gia này trở thành một nhân tố quan trọng trên thị trường toàn cầu, tạo ra hơn 55 tỷ USD doanh thu xuất khẩu dầu mỗi năm. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của dầu Brazil (chiếm 43% tổng xuất khẩu dầu), và hiện có rất ít dư địa để đàm phán. Cơ cấu nhập khẩu dầu của Trung Quốc phụ thuộc vào Trung Đông (55%), Nga (21%), Brazil (7%) và Angola (5%).

Chart 2: Cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc (2024)

Nguồn: OEC (19/05/2026)

Đồng tiền này cũng được hỗ trợ bởi giá đậu nành tăng cao - mặt hàng chiếm hơn 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của Brazil.

Tâm lý tích cực hơn đối với thị trường mới nổi

Tháng 4 ghi nhận sự cải thiện đáng kể về khẩu vị rủi ro trên cả thị trường tiền tệ lẫn chứng khoán. Tuy nhiên, những ngày gần đây đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục. Dù vậy, nếu các tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan đến tiến trình đàm phán Mỹ-Iran thực sự trở thành hiện thực, đồng real - do có beta cao (rủi ro riêng và độ nhạy lớn với biến động thị trường) - có thể tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, trong kịch bản đó, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm, điều này sẽ tạo áp lực nhất định lên đồng tiền Brazil.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB