Tổng hợp ngày: Giá dầu lùi về dưới mốc 100 USD giữa bối cảnh ngừng bắn

Việc lệnh đình chiến giữa Mỹ và Iran đạt được ngay trước thềm làn sóng không kích dự kiến vào ngày 07/04/2026 đã kéo giá dầu Brent từ 120 USD xuống tận vùng 90 USD, dù các yếu tố cơ bản vẫn đang rất căng thẳng. Iran hiện yêu cầu Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon, đồng thời đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận nếu điều kiện này không được đáp ứng.

Các quốc gia như Qatar và Kuwait báo cáo rằng các cuộc tấn công từ phía Iran vẫn tiếp diễn, cho thấy khả năng thỏa thuận không được tuân thủ nghiêm túc. Phía Iran tuyên bố không chấp nhận việc Israel tấn công Lebanon.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết kế hoạch hòa bình 10 điểm do Iran công bố hôm nay có nhiều điểm khác biệt so với bản kế hoạch mà Mỹ nhận được thông qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn vẫn sẽ được tôn trọng và các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến bắt đầu vào ngày 10/04. Dù vậy, vẫn còn nhiều điểm xung đột cốt lõi có thể gây bế tắc cho cả hai bên.

Hơn 800 con tàu (tương đương khoảng 150-200 triệu thùng dầu và khí hóa lỏng LNG) hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong khu vực. Ngay cả khi hòa bình được thiết lập hoàn toàn, việc khôi phục toàn bộ công suất vận tải sẽ phải mất nhiều năm do những hư hại tại các hạ tầng hóa dầu của Qatar, Kuwait và Iran.

Iran đang nỗ lực chính thức hóa phí quá cảnh qua eo biển Hormuz (mức 2 triệu USD mỗi tàu), điều này có thể trở thành một cấu phần chi phí cố định mới cấu thành vào giá mỗi thùng dầu.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,08 triệu thùng (tuần tăng thứ 7 liên tiếp), tạo ra tín hiệu tiêu cực (bearish) cho giá nguyên liệu thô.

Giá dầu thô đã phản ứng bằng cách bật tăng trở lại mốc 95 USD/thùng sau các báo cáo cho thấy Iran đang tạm dừng cho tàu bè qua lại cho đến khi Israel ngừng tấn công Lebanon. Nhà Trắng cho biết các vấn đề liên quan đến Lebanon vốn không nằm trong kế hoạch ngừng bắn ban đầu.

Đồng thời, dự trữ các sản phẩm chưng cất giảm mạnh (-3,14 triệu thùng), giúp duy trì biên lợi nhuận lọc dầu ở mức cao và ngăn chặn đà giảm giá nhanh tại các trạm xăng (đặc biệt là giá dầu diesel).

Cấu trúc đường cong kỳ hạn (forward curve) trên thị trường dầu vẫn ổn định đối với các hợp đồng tháng 11 và tháng 12, hiện giao dịch nhẹ dưới mốc 80 USD/thùng.

Tình hình hạ nhiệt căng thẳng đã thúc đẩy cặp EURUSD tiến sát ngưỡng 1,1700, mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ghi nhận mức hồi phục 2-3% trong hôm nay. Chỉ số US500 hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 06/03.

Bitcoin đang phục hồi mạnh mẽ về vùng 72.000 USD trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Có thông tin cho rằng Iran đang có ý định thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử.

Vàng ghi nhận mức bật tăng rõ rệt trong hôm nay, chạm ngưỡng cao nhất là 4.800 USD/ounce, trong khi bạc cũng leo lên mức 77 USD/ounce. Giá có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên.

Áp lực chốt lời lan rộng sang các nhóm hàng hóa từng "đi theo" giá dầu. Ngô, đường và lúa mì đồng loạt quay đầu giảm sâu sau chuỗi ngày tăng nóng.

Biên bản họp tháng 3 của Fed (Fed Minutes) cho thấy phương án tăng lãi suất có thể được đưa trở lại bàn thảo luận trong trường hợp xảy ra một cú sốc lạm phát kéo dài. Dù vậy, chính Fed cũng thừa nhận rằng việc đánh giá tình hình hiện tại là cực kỳ khó khăn.

Fed đang rơi vào trạng thái "tê liệt" vì rủi ro kép: Một mặt lo ngại lạm phát thâm căn cố đế, mặt khác cảnh báo rằng thị trường lao động mong manh có thể "đứt gãy" bất cứ lúc nào. Biên bản cuộc họp bao gồm các nhận định rằng xung đột tại Trung Đông có thể dẫn đến sự đổ vỡ của thị trường lao động, và điều này sẽ là lý do chính đáng để quay trở lại lộ trình cắt giảm lãi suất.