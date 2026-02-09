Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần mở màn của tháng 2 thậm chí còn biến động mạnh hơn tháng 1. Thị trường bị chi phối bởi đợt bán tháo mạnh trên nhóm kim loại quý, sự “đầu hàng” của Bitcoin, làn sóng rút vốn rõ nét khỏi cổ phiếu công nghệ Mỹ, cùng sự trở lại đáng kể của đồng USD - được thúc đẩy bởi cuộc chạy đua thanh khoản trên quy mô toàn cầu. Trong khi phần lớn các tập đoàn vốn hóa lớn đã công bố kết quả kinh doanh quý, trọng tâm của nhà đầu tư hiện đang chuyển dần sang các tín hiệu từ “nền kinh tế thực”. Phía trước là loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) và các số liệu lạm phát. Trong bối cảnh biến động gia tăng, ba công cụ đáng được theo dõi sát trong những ngày tới gồm: EURUSD, SILVER và US500.

EURUSD

Đồng USD đang lấy lại sức hút khi dòng vốn xoay vòng mạnh mẽ về tiền mặt như một kênh trú ẩn an toàn. Có thể thấy rằng những nhận định cho rằng đồng bạc xanh “sắp suy yếu dài hạn” đã tỏ ra quá vội vàng. Xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc vào chuỗi dữ liệu vĩ mô có tính quyết định, giúp thị trường đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Vào thứ Ba, Mỹ sẽ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12, tiếp theo là báo cáo việc làm tháng 1 (NFP) vào thứ Tư - bị trì hoãn do giai đoạn chính phủ đóng cửa ngắn. Đến thứ Sáu, thị trường sẽ đón dữ liệu CPI tháng 1. Nếu số liệu lao động tiếp tục mạnh và lạm phát duy trì ở mức cao, kịch bản “lãi suất cao trong thời gian dài” sẽ được củng cố, qua đó khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

SILVER

Sau cú lao dốc mạnh vào cuối tháng 1, bước sang đầu tháng 2 thị trường bạc vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Từ đỉnh lịch sử đến vùng đáy của tuần trước, giá bạc đã mất gần 50% giá trị. Đáng chú ý, nỗi lo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất đã suy giảm đáng kể; điều này thể hiện không chỉ trên COMEX mà còn tại Trung Quốc, nơi mức chênh lệch giá đã co hẹp chỉ còn vài USD. Dù đã có một nỗ lực hồi phục nhẹ vào cuối tuần trước, bạc vẫn đang chịu áp lực bán lớn. Trong trường hợp Bitcoin hoặc Phố Wall tiếp tục xuất hiện một đợt thanh lý mạnh mới, kim loại trắng vẫn nằm trong nhóm tài sản dễ tổn thương nhất và có nguy cơ bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

US500

Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán mạnh trong đầu tháng 2, bất chấp việc bế tắc lập pháp liên quan đến tình trạng chính phủ đóng cửa một phần đã được giải quyết. Tâm lý thị trường xấu đi do sự sụp đổ lan rộng của crypto và kim loại quý, cùng với trạng thái “mệt mỏi” ngày càng rõ rệt đối với các ông lớn công nghệ. Nhà đầu tư đang soi xét quy mô chi tiêu đầu tư (CAPEX) khổng lồ của các tập đoàn công nghệ, trong khi doanh thu vẫn chưa tăng tốc tương xứng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng S&P 500 phản ánh bức tranh rộng của nền kinh tế, và khu vực “nền kinh tế thực” vẫn đang thể hiện sức chống chịu tương đối tốt. Trong bối cảnh đó, dữ liệu doanh số bán lẻ và việc làm sẽ đóng vai trò quyết định hướng đi của thị trường. Ngoài ra, mùa báo cáo lợi nhuận vẫn tiếp tục được theo dõi sát, với kết quả từ Coca-Cola và Ford công bố vào thứ Ba, sau đó là McDonald’s và Cisco vào thứ Tư.