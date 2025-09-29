Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần quan trọng với báo cáo NFP tháng 9 là điểm nhấn!

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những dữ liệu quan trọng đối với Fed, cụ thể là các báo cáo về thị trường lao động và chỉ số ISM. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đưa ra quyết định lãi suất, trong khi tại Trung Quốc, thị trường sẽ bắt đầu kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” từ đầu tháng 10. Vì vậy, dưới đây sẽ là 3 thị trường đáng chú ý trong tuần, bao gồm AUDUSD, EURUSD và CHN.cash.

AUDUSD

Đồng đô la Úc sẽ là tâm điểm trước quyết định của RBA vào thứ Ba. Thị trường dự đoán ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,60% trong khi chờ số liệu CPI quý III. Dữ liệu CPI hàng tháng gần nhất trong tháng 8 đã tăng tốc lên 3,0% so với cùng kỳ. Nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng tuyên bố của RBA để tìm tín hiệu về khả năng nới lỏng vào cuối năm. Một lập trường thận trọng theo kiểu “chờ thêm dữ liệu” có thể khiến AUD chịu áp lực, trong khi những bình luận về lạm phát dịch vụ dai dẳng có thể hỗ trợ đồng tiền này. Ngoài ra, cũng cần theo dõi báo cáo PMI của Trung Quốc vào thứ Ba, bởi AUD gắn liền chặt chẽ với triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

EURUSD

Tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều dữ liệu quan trọng, bao gồm các báo cáo ISM sản xuất và dịch vụ (thứ Tư và thứ Sáu), cùng với dữ liệu thị trường lao động ADP và NFP trong cùng các ngày này. Nếu các số liệu kém khả quan, kỳ vọng về Fed nới lỏng sẽ gia tăng, gây áp lực lên đồng USD. Đối với EURUSD, báo cáo HICP của khu vực đồng euro trong tháng 9 (dự kiến công bố vào thứ Tư) cũng sẽ là tâm điểm chú ý.

CHN.cash

Giữa tuần, Trung Quốc sẽ bắt đầu kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” (từ 1–7/10), dịp lễ quốc gia kỷ niệm ngày thành lập nước. Hoạt động giao dịch giảm sút trong kỳ nghỉ có thể gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhu cầu chi tiêu gia tăng trong kỳ nghỉ có thể phần nào bù đắp tác động này. Trước kỳ nghỉ, dòng vốn ở Trung Quốc thường tăng mạnh hơn bình thường, có khả năng làm gia tăng biến động. Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng sẽ chịu tác động từ báo cáo PMI tháng 9 công bố vào thứ Ba.