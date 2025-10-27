Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần vừa qua đã chứng kiến khối lượng hoạt động thị trường đáng kể. Chúng ta thấy đợt điều chỉnh đáng kể đầu tiên của giá vàng sau một thời gian dài, sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Nga, cùng với việc công bố trễ dữ liệu lạm phát của Mỹ và loạt kết quả kinh doanh quý đầu tiên đầy trái chiều của các “gã khổng lồ công nghệ” Phố Wall. Tuy nhiên, những ngày tới hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn. Các sự kiện then chốt bao gồm quyết định chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương lớn — Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, chưa kể các báo cáo tài chính mới nhất từ nhóm “Magnificent 7” còn lại. Do đó, trọng tâm của các nhà phân tích trong tuần này sẽ là cặp tiền USD/JPY, chỉ số US100, và thị trường vàng (GOLD).

USD/JPY

Việc Sanae Takaichi, người theo chủ trương kích thích kinh tế, được chọn làm Thủ tướng Nhật Bản đã khiến đồng yên suy yếu rõ rệt. Với kế hoạch tăng chi tiêu công và phát hành thêm nợ, cặp USD/JPY có nguy cơ tiếp tục tăng giá, có thể chạm mức cao nhất kể từ đầu năm. Tuần này đặc biệt quan trọng do hai quyết định chính sách tiền tệ lớn. Vào tối thứ Tư, FED sẽ công bố quyết định của mình — dù dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng tông điệu có thể vẫn hơi “diều hâu”. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dù lạm phát đã gần 3%, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất thêm một kỳ nữa. Nếu BoJ giữ nguyên chính sách, điều đó sẽ củng cố xu hướng tăng của USD/JPY. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, cặp tỷ giá có thể đảo chiều mạnh và giảm đáng kể. Quyết định của BoJ dự kiến được công bố trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm.

US100

Thứ Tư hứa hẹn sẽ là ngày có tính quyết định đối với các chỉ số chứng khoán. Bên cạnh quyết định của FED, nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo lợi nhuận của hàng loạt “ông lớn công nghệ” Mỹ. Sau phiên giao dịch Phố Wall, sẽ có báo cáo từ Microsoft, Alphabet (Google) và Meta. Trước đó, đầu tuần sẽ có kết quả từ Caterpillar, Boeing và Verizon. Thứ Năm sau phiên đóng cửa, thị trường sẽ theo dõi báo cáo của Apple và Amazon, trong khi trước giờ mở cửa, sẽ có báo cáo từ Eli Lilly và Mastercard. Rõ ràng, vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc duy trì các chỉ số chứng khoán gần mức cao lịch sử. Ngoài ra, Thứ Năm dự kiến có cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc. Nửa cuối tuần có thể mang lại biến động cực lớn trên các thị trường chủ chốt. Sau phản ứng trái chiều với kết quả của Netflix và Tesla, thị trường hiện đang kỳ vọng vào các bất ngờ tích cực từ những “gã khổng lồ công nghệ” còn lại.

GOLD