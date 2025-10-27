Top 3 thị trường đáng chú ý

- US 100
Tuần vừa qua đã chứng kiến khối lượng hoạt động thị trường đáng kể. Chúng ta thấy đợt điều chỉnh đáng kể đầu tiên của giá vàng sau một thời gian dài, sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Nga, cùng với việc công bố trễ dữ liệu lạm phát của Mỹ và loạt kết quả kinh doanh quý đầu tiên đầy trái chiều của các “gã khổng lồ công nghệ” Phố Wall. Tuy nhiên, những ngày tới hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn. Các sự kiện then chốt bao gồm quyết định chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương lớn — Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, chưa kể các báo cáo tài chính mới nhất từ nhóm “Magnificent 7” còn lại. Do đó, trọng tâm của các nhà phân tích trong tuần này sẽ là cặp tiền USD/JPY, chỉ số US100, và thị trường vàng (GOLD).
USD/JPY
Việc Sanae Takaichi, người theo chủ trương kích thích kinh tế, được chọn làm Thủ tướng Nhật Bản đã khiến đồng yên suy yếu rõ rệt. Với kế hoạch tăng chi tiêu công và phát hành thêm nợ, cặp USD/JPY có nguy cơ tiếp tục tăng giá, có thể chạm mức cao nhất kể từ đầu năm. Tuần này đặc biệt quan trọng do hai quyết định chính sách tiền tệ lớn. Vào tối thứ Tư, FED sẽ công bố quyết định của mình — dù dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng tông điệu có thể vẫn hơi “diều hâu”. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dù lạm phát đã gần 3%, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất thêm một kỳ nữa. Nếu BoJ giữ nguyên chính sách, điều đó sẽ củng cố xu hướng tăng của USD/JPY. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, cặp tỷ giá có thể đảo chiều mạnh và giảm đáng kể. Quyết định của BoJ dự kiến được công bố trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm.
US100
GOLD
