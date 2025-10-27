Tin đầu ngày (27.10.2025): Lạm phát CPI giảm nhiệt, phố Wall lấy lại lực tăng

Dữ liệu vĩ mô tích cực và kết quả kinh doanh mạnh mẽ của hầu hết các công ty Mỹ đã đẩy định giá các chỉ số chứng khoán Mỹ lên mức đỉnh mới.

Chỉ số Nasdaq 100 tăng khoảng 1%, S&P 500 tăng 0,8%, trong khi Russell và Dow Jones đều tăng hơn 1%.

Tại châu Âu, tâm lý thị trường trái chiều nhưng thiên về tích cực — phần lớn các sàn chứng khoán đều tăng điểm. FTSE 100 của Anh ghi nhận mức tăng mạnh nhất 0,6%. DAX (Đức) và FTSE MIB (Ý) đóng cửa tăng nhẹ, trong khi CAC40 (Pháp) và WIG20 (Ba Lan) lần lượt giảm 0,2% và 0,3%.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng đã định hình nhịp giao dịch trong phiên thứ Sáu.

Chỉ số CPI của Mỹ thấp hơn dự báo cả theo năm lẫn theo tháng, điều mà thị trường đón nhận rất tích cực — với kỳ vọng FED sẽ đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Core CPI (lạm phát lõi) tăng 3% so với cùng kỳ, và tăng 0,3% theo tháng.

PMI tiếp tục củng cố bức tranh tích cực, với kết quả vượt xa kỳ vọng. Khu vực dịch vụ đặc biệt thể hiện sức khỏe tốt. Dù thị trường dự báo PMI sẽ giảm, chỉ số lại tăng so với tháng trước.

Trường Đại học Michigan công bố dữ liệu niềm tin người tiêu dùng, cho thấy mức giảm dưới kỳ vọng, nhưng vẫn duy trì tích cực ở mức 53,6 điểm. Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vẫn ổn định ở mức 4,6%/năm.

Tại Vương quốc Anh, dữ liệu bán lẻ tăng 1,5% so với cùng kỳ và 0,5% so với tháng trước. PMI cũng vượt kỳ vọng, cho thấy ngành công nghiệp đang cải thiện, dù vẫn nằm trong vùng tiêu cực với chỉ số 49,6.

PMI của Khu vực đồng euro cũng gây bất ngờ tích cực: ngành sản xuất đạt 50 điểm, trong khi dịch vụ tăng lên 52,6 điểm — cao nhất trong hơn một năm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng krona Na Uy giảm rõ rệt — mất hơn 0,5% so với USD và EUR, có thể do nhu cầu yếu hơn đối với hàng hóa Na Uy và dữ liệu kinh tế kém khả quan.

Tin tức tích cực từ Eurozone lại hỗ trợ đồng euro, giúp đồng tiền chung châu Âu tăng nhẹ so với phần lớn các đồng tiền chính khác.

Thị trường kim loại quý đang tích lũy sau khi điều chỉnh lợi nhuận gần đây — vàng vẫn giữ trên mức 4.100 USD/ounce.

Thị trường năng lượng cũng đang tạm ổn định, với giá dầu duy trì quanh 61,5 USD/thùng sau đợt tăng, còn khí tự nhiên (NATGAS) giảm 2%.

Hợp đồng tương lai bò thịt giảm tới 3%, có thể do thỏa thuận nhập khẩu thịt bò từ Argentina sang Mỹ.

Tâm lý tích cực từ thị trường chứng khoán cũng lan sang thị trường tiền điện tử. Hầu hết các token đều tăng giá, dù mức tăng chủ yếu tập trung ở các đồng lớn — Bitcoin và Ethereum tăng dưới 1%.

Intel công bố kết quả kinh doanh, phần lớn đạt kỳ vọng thị trường. Cổ phiếu mở cửa tăng hơn 6%, nhưng sau đó giảm gần về mức cũ, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư hoặc chốt lời sau báo cáo.

Alphabet (Google) tăng 3% trong ngày, thêm hàng tỷ USD vào vốn hóa sau khi công bố thỏa thuận hợp tác với Anthropic.