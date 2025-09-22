Top 3 thị trường đáng chú ý trong tuần

Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát PCE – thước đo ưa thích của Fed, dù khả năng ảnh hưởng đến thị trường sẽ không lớn như quyết định lãi suất vừa qua. Vì vậy, dưới đây sẽ là ba thị trường đáng chú ý nhất trong tuần, bao gồm GOLD, EURCHF và US100.

GOLD

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày Fed công bố quyết định hạ lãi suất. Mặc dù đây là đợt cắt giảm đầu tiên trong năm và còn để ngỏ khả năng tiếp tục, thị trường vàng đã điều chỉnh giảm sau quyết định. Nhu cầu dường như chững lại khi giá ở vùng 3600–3700 USD/oz, dù nhiều tổ chức lớn đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm. Thứ Năm sẽ là thời điểm quan trọng, khi bốn thành viên Fed phát biểu và có thể làm rõ hơn giọng điệu của quyết định vừa qua. Thứ Sáu, dữ liệu lạm phát PCE sẽ được công bố.

EURCHF

Vào Thứ Năm, Thụy Sĩ sẽ công bố quyết định lãi suất. Dù lạm phát tại nước này chỉ ở mức 0,2%, nền kinh tế đã tránh được nguy cơ giảm phát. Các mức thuế cao vẫn là thách thức lớn. Tuy vậy, Chủ tịch SNB Martin Schlegel gần đây khẳng định việc hạ lãi suất xuống mức âm sẽ mang lại nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Thị trường dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên. Một đồng franc yếu hơn có thể hỗ trợ tăng trưởng, nhưng những rủi ro địa chính trị toàn cầu tiếp tục duy trì nhu cầu cao với CHF. Chỉ khi đồng euro mạnh lên đáng kể thì EUR/CHF mới có thể phá vỡ mô hình đi ngang kéo dài từ tháng 4 đến nay.

US100

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng và lập mức đỉnh lịch sử mới. Fed đã gần như xác nhận rằng không thấy rủi ro suy thoái và khả năng có thêm đợt cắt giảm lãi suất đã tạo nền tảng cho đà tăng của thị trường. Về mặt thống kê, tháng 9 vốn không phải tháng thuận lợi cho Phố Wall, nhưng năm ngoái các chỉ số đã tăng và năm 2025 cũng đang lặp lại xu hướng đó. Nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến nhóm công ty bán dẫn, như Nvidia (đang gặp khó khăn tại Trung Quốc) và Intel, công ty vừa nhận được đầu tư chiến lược từ chính Nvidia. Nhờ thương vụ này, cổ phiếu Intel đã tăng tới 30% chỉ trong một ngày.