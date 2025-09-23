United States Antimony Corporation giành được hợp đồng với chỉnh phủ, cổ phiếu vọt hơn 17%

United States Antimony Corporation (UAMY.US) vừa thông báo đã ký kết một hợp đồng quan trọng với Bộ Quốc phòng Mỹ, trị giá lên tới 245 triệu USD. Thỏa thuận với Defense Logistics Agency (DLA) quy định cung cấp antimon kim loại trong vòng 5 năm cho Kho Dự trữ Quốc phòng Quốc gia Mỹ. Đây là hợp đồng “độc quyền”, theo đó UAMY sẽ trở thành nhà cung cấp duy nhất antimon cho chương trình này. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt đối với công ty, vốn hiện vận hành hai nhà máy chế biến antimon duy nhất tại Bắc Mỹ và đang phát triển các dự án khai thác trong nước. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu United States Antimony đã tăng khoảng 17%.

Antimon là nguyên liệu quan trọng được chính quyền Mỹ công nhận, được sử dụng trong sản xuất đạn dược, hạt nổ, hợp kim siêu bền, chất bán dẫn, pin và vật liệu chống cháy. Tầm quan trọng chiến lược của antimon gia tăng trong những năm gần đây do nhu cầu ngày càng lớn trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao. Trong khi đó, hơn 90% nguồn cung toàn cầu đến từ Trung Quốc, đặt Mỹ vào thế khó khăn về địa chính trị.

Theo hợp đồng mới, U.S. Antimony sẽ không chỉ cung cấp kim loại thành phẩm mà còn phát triển nguồn cung nội địa. Công ty đã bắt đầu khai thác tại Alaska, nơi sở hữu các mỏ antimon hàm lượng cao, đồng thời triển khai dự án tại Montana. Ngoài ra, UAMY cũng lên kế hoạch bổ sung nguồn cung từ nhập khẩu có kiểm soát để đảm bảo đáp ứng đơn hàng ổn định. Những lô hàng đầu tiên trong hợp đồng dự kiến được bàn giao ngay trong tuần này, cho thấy năng lực vận hành sẵn sàng của công ty.

Việc ký kết thỏa thuận này phù hợp với chính sách của chính phủ Mỹ nhằm tái thiết chuỗi cung ứng nội địa cho các vật liệu chiến lược quan trọng đối với kinh tế và quốc phòng. Chính quyền đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản chiến lược như lithium, cobalt, graphite, nickel và antimon. Trong bối cảnh đó, U.S. Antimony vừa đảm bảo được nguồn vốn, vừa khẳng định vai trò là một phần quan trọng trong khung an ninh khoáng sản chiến lược mới của Mỹ.

Nguồn: xStation5