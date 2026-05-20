Tóm tắt thị trường: Phố Wall ảm đạm khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng

🌍 Địa chính trị Iran / Mỹ: Trump phát biểu hôm thứ Ba rằng Mỹ có thể buộc phải tấn công Iran lần nữa - chỉ một ngày sau khi ông hủy kế hoạch tấn công sau khi nhận được đề xuất hòa bình từ Iran. Đổi lại, Iran đưa ra đề xuất yêu cầu bồi thường chiến tranh và rút quân đội Mỹ. Eo biển Hormuz hiện vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế.

Ngoại giao toàn cầu: Tập Cận Bình đang tiếp đón Vladimir Putin tại Bắc Kinh hôm nay - chưa đầy một tuần sau chuyến thăm gây chú ý của Trump tới Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đang kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, Thủ tướng Ấn Độ Modi đang ở Rome, và Thủ tướng Hungary Magyar đang có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Ba Lan. 📊 Kinh tế và ngân hàng trung ương Fed: Thống đốc Paulson (Fed Philadelphia) cho biết chính sách hiện tại là phù hợp, nhưng thị trường đúng khi định giá khả năng tăng lãi suất thêm hoặc duy trì lãi suất cao lâu hơn. Trong các bình luận tiếp theo, bà mô tả rủi ro là “cực kỳ cao” và công khai đề cập đến khả năng tăng lãi suất nếu tăng trưởng vượt mức tiềm năng. Biên bản cuộc họp tháng 4 của Fed sẽ được công bố tối nay - đánh dấu mức độ chia rẽ lớn nhất trong bỏ phiếu kể từ năm 1992.

ECB: Kocher, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc, phát biểu trên truyền hình rằng việc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 (11/6) là điều không thể tránh khỏi nếu eo biển Hormuz vẫn bị đóng. Nagel lưu ý rằng ECB có thể buộc phải hành động trong tháng 6 do cú sốc năng lượng gây ra bởi Iran.

PBOC / Trung Quốc: Ngân hàng trung ương Trung Quốc giữ nguyên lãi suất LPR lần thứ 12 liên tiếp (1 năm: 3.00%, 5 năm: 3.50%). PBOC thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6.8397, cao hơn đáng kể so với dự báo thị trường là 6.8072.

Vương quốc Anh: Báo cáo CPI tháng 4 sẽ được công bố hôm nay - ước tính cho thấy lạm phát hàng năm giảm xuống 3.0% từ 3.3%. Hiệu ứng cơ sở xuất phát một phần từ sai sót trong dữ liệu năm 2025 của Bộ Giao thông và mức tăng mạnh giá nước cách đây một năm, dù điều này không làm thay đổi xu hướng lạm phát cơ bản. Thống đốc Bailey sẽ điều trần hôm nay trước Ủy ban Tài chính Quốc hội. 📉Thị trường - tâm lý chung Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng là 4.687%, trong khi trái phiếu 30 năm đạt 5.198% - mức chưa từng thấy kể từ năm 2007. Thị trường trái phiếu toàn cầu đang chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh do lo ngại lạm phát. Hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu cho thấy thị trường có thể mở cửa giảm khoảng -0.5%.

Phố Wall kết thúc phiên hôm qua dưới áp lực: S&P 500 (US500) giảm 0.06%, trong khi Nasdaq (US100) gần như đi ngang (+0.01%). Chỉ số châu Âu: DAX (DE40) giảm -0.23% trong giao dịch tiền mở cửa, EU50 giảm -0.35%, UK100 giảm -0.31%. 🌏Châu Á Nikkei 225 (JP225) giảm 1.6% hôm nay, KOSPI giảm 2%, và chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 0.7%. Các chỉ số châu Á ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp dưới áp lực từ lợi suất trái phiếu tăng cao.

Blue-chip Trung Quốc (CSI300) giảm 0.4%, trong khi Hang Seng giảm 0.7%. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm sau khi hơn 47.000 công nhân thông báo đình công vào thứ Năm sau khi các cuộc hòa giải tại Seoul thất bại. 💱 Tiền tệ Một cách nghịch lý, JPY hiện là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính, nhưng USD/JPY vẫn giữ ổn định quanh 158.94–158.95 (ngay dưới ngưỡng tâm lý 159), nơi đồng USD đã tăng giá trong bảy phiên liên tiếp, đảo ngược đà phục hồi của đồng yên sau đợt can thiệp ngày 30/4.

EUR/USD giảm xuống 1.1599 - mức thấp nhất kể từ ngày 8/4. GBP/USD đứng ở mức 1.3394. Đồng USD vẫn gần mức cao nhất trong 6 tuần so với rổ tiền tệ (USDIDX: 99.29). Đồng AUD, NZD và CAD nằm trong nhóm yếu nhất hôm nay. 🛢️ Hàng hóa Dầu Brent vẫn trên mức 110 USD/thùng (111.07 USD, -0.2%), trong khi WTI ở mức 103.69 USD (-0.28%). Báo cáo API tư nhân cho thấy tồn kho dầu thô giảm tuần thứ năm liên tiếp với mức giảm 9.1 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng giảm 5.8 triệu thùng. Hôm nay lúc 16:30 CET, báo cáo EIA quan trọng sẽ được công bố, có thể củng cố câu chuyện về nguồn cung thắt chặt.

Trong kịch bản lạc quan, Citi dự báo dầu Brent có thể đạt 150 USD trong ngắn hạn, cho rằng thị trường đang đánh giá thấp rủi ro gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc với tổng cộng 4 triệu thùng dầu Trung Đông đã rời eo biển Hormuz sau hơn hai tháng chờ đợi - động thái đầu tiên như vậy trong thời gian dài.

Vàng giảm 0.22% xuống quanh 4,471 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 - dưới áp lực từ đồng USD mạnh lên. Bạc tăng 0.31% lên 73.83 USD. 🏢 Doanh nghiệp NVIDIA (NVDA): Hôm nay sau khi Phố Wall đóng cửa — công bố kết quả Q1/2026. Doanh thu kỳ vọng: khoảng 79 tỷ USD (+80% YoY). Thị trường quyền chọn đang định giá biến động vốn hóa khoảng 350 tỷ USD.

Target (TGT): Kết quả Q1 sẽ được công bố trước giờ mở cửa thị trường. EPS kỳ vọng: 1.46 USD, doanh thu: 24.64 tỷ USD. Công ty đang tái cấu trúc dưới thời CEO mới Fiddlek; đồng thời đã bổ nhiệm cựu giám đốc Walmart làm trưởng bộ phận chuỗi cung ứng. Cổ phiếu giảm hơn 40% trong 5 năm qua nhưng đã tăng 30% từ đầu năm nay.

Marks & Spencer (MKS.UK), TJX, Lowe's: Báo cáo lợi nhuận hôm nay trước giờ mở cửa thị trường tại châu Âu và Mỹ. Walmart (WMT) và Ralph Lauren (RL) sẽ báo cáo vào ngày mai trước giờ mở cửa. ₿ Tiền điện tử Bitcoin tăng +0.25% lên quanh 77,005–77,209 USD. Biến động khá khiêm tốn so với sự dao động mạnh của thị trường truyền thống - BTC vẫn giữ trên mốc 77.000 USD bất chấp tâm lý risk-off toàn cầu. 🔑 Chúng ta đang chờ đợi điều gì hôm nay? Phiên châu Âu hôm nay sẽ tập trung vào kết quả của NVIDIA sau khi Phố Wall đóng cửa - chất xúc tác quan trọng cho toàn bộ lĩnh vực công nghệ và AI. Trước đó, sự chú ý sẽ đổ dồn vào CPI của Anh (khoảng 08:00 CET), phiên điều trần của Thống đốc Bailey và báo cáo EIA lúc 16:30 CET. Vào buổi tối, biên bản Fed sẽ được công bố - thị trường sẽ tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất. Với lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm ở mức cao nhất hơn một năm và tình hình địa chính trị căng thẳng, kết quả của Nvidia có thể là yếu tố duy nhất đủ sức đảo ngược tâm lý tiêu cực hiện tại.

