🔝US500 củng cố quanh ngưỡng ATH trước thềm báo cáo của Nvidia

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,1% trước khi Nvidia công bố kết quả tài chính – một công ty mang tính then chốt đối với toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Dù biến động trên chỉ số US500 còn nhỏ, nhưng chỉ số này đang giao dịch gần mức cao kỷ lục và có khả năng đạt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Nvidia vào khoảng 4,4 nghìn tỷ USD, chiếm 8,1% tỷ trọng trong chỉ số S&P 500. Kỳ vọng của thị trường đối với Nvidia rất cao, nhưng cũng phần nào thận trọng do các rào cản liên quan đến hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty không chỉ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chính Nvidia mà còn đến hiệu suất của các chỉ số toàn cầu, bởi Nvidia hiện là công ty lớn nhất và có thể nói là quan trọng nhất thế giới.

Giá quyền chọn gợi ý khả năng biến động 6% theo cả hai hướng cho cổ phiếu Nvidia trong phiên giao dịch tiếp theo. Mức biến động này cũng sẽ phản ánh ngay lập tức vào hợp đồng tương lai US500 và US100 sau khi công bố báo cáo lợi nhuận, tức là sau khi kết thúc phiên giao dịch tiền mặt tại phố Wall. Theo các nhà phân tích thị trường, sự tăng giá trị của Nvidia là kết quả từ nhu cầu không ngừng đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh số của công ty được dự báo tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường đang định vị cho kết quả khả quan và sự tăng trưởng trong hợp đồng tương lai phản ánh kỳ vọng về đà phát triển năng động tiếp tục của nhà lãnh đạo ngành chip. Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến phát biểu của CEO Jensen Huang về Trung Quốc, bởi một loạt các hạn chế xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu trong khu vực này.

Hiện tại, cổ phiếu Nvidia tăng gần 0,2% trong ngày và US500 đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Chỉ số US500 hiện đang ở ngay dưới ngưỡng 6.500 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm quanh ranh giới dưới của kênh xu hướng tăng cùng với đường trung bình SMA 25. Nhiều tổ chức tài chính dự báo US500 sẽ đạt 6.600 điểm trong năm nay, tương ứng với mức tăng khoảng 1,6% so với hiện tại.