Salesforce tăng vọt 8% nhờ dự báo doanh thu dài hạn tích cực📈

Trong sự kiện Dreamforce Investor Event, Salesforce đã công bố một dự báo đầy tham vọng — công ty kỳ vọng doanh thu sẽ vượt 60 tỷ USD vào năm tài khóa 2030. Mục tiêu này cao hơn so với ước tính đồng thuận của Wall Street là 58,37 tỷ USD và chưa bao gồm lợi ích tiềm năng từ thương vụ mua lại Informatica trị giá 8 tỷ USD, dự kiến sẽ sớm hoàn tất. Cổ phiếu của công ty tăng gần 8% trong phiên hôm nay.

Salesforce dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 10% trong giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh tiềm năng mở rộng mạnh mẽ và ổn định trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Khuôn khổ dài hạn mới của công ty, được gọi là “50 by FY30”, đặt mục tiêu đạt tổng cộng 50% từ tăng trưởng thuê bao và biên lợi nhuận hoạt động (non-GAAP). Đây là kế hoạch dài hạn nhằm cân bằng giữa mở rộng doanh thu và cải thiện hiệu quả chi phí — yếu tố then chốt trong bối cảnh Salesforce phải cạnh tranh với Microsoft và Oracle.

Mảng Data & AI đạt doanh thu 1,2 tỷ USD trong Q2, tăng 120% so với cùng kỳ.

Nền tảng Agentforce AI ghi nhận 440 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), và Salesforce cho biết con số này có thể tăng gấp 3–4 lần khi nhiều khách hàng triển khai đầy đủ.

Agentforce 360, phiên bản toàn cầu mới, tích hợp tất cả các sản phẩm đám mây của Salesforce, cho phép tự động hóa quy trình, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Hợp tác với Alphabet và tích hợp Gemini

Trong bản phát hành mới nhất của Agentforce 360, Salesforce mở rộng hợp tác với Alphabet, tích hợp chatbot Gemini của Google trực tiếp vào Atlas Reasoning Engine — “bộ não” của Agentforce. Nhờ đó, hệ thống có thể tạo và quản lý các AI agent tiên tiến, tự động hóa các quy trình kinh doanh phức tạp.

Thương vụ mua lại Informatica

Thỏa thuận 8 tỷ USD nhằm mua lại Informatica là bước đi chiến lược tiếp theo để kết hợp quản lý dữ liệu và AI. Điều này sẽ tăng cường năng lực của Salesforce trong quản trị dữ liệu, tự động hóa và mô hình ra quyết định dựa trên AI.

Sau khi công bố dự báo mới, cổ phiếu Salesforce tăng hơn 5% trong phiên tiền thị trường, dù vẫn giảm khoảng 29% từ đầu năm đến nay.

Đánh giá từ các tổ chức đầu tư lớn

KeyBanc – Overweight, giá mục tiêu 400 USD

Canaccord Genuity – Buy, giá mục tiêu 300 USD

BofA Securities – Buy, giá mục tiêu 325 USD

Wolfe Research – Outperform, giá mục tiêu 310 USD

Needham – Buy, giá mục tiêu 400 USD

Stifel – Buy, giá mục tiêu 300 USD

Salesforce bước vào kỷ nguyên mới?

Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Salesforce dựa trên 3 trụ cột chiến lược:

Tích hợp AI và dữ liệu – hợp nhất Agentforce 360 với Gemini, hoàn tất thương vụ Informatica. Hiệu quả tài chính – khung “50 by FY30” và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD. Tăng trưởng hữu cơ – duy trì CAGR trên 10% và đạt hơn 60 tỷ USD doanh thu thường niên vào năm 2030.

Salesforce đang bước vào một thập kỷ mà trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành trung tâm trong chiến lược kinh doanh, định vị công ty như một trong những người hưởng lợi lớn nhất của quá trình chuyển đổi số toàn cầu.

Nguồn: xStation5