US500 đạt mức kỷ lục trước thềm cuộc họp của Fed 🗽 Liệu BigTech có góp phần vào đà tăng trưởng này?

Hợp đồng S&P 500 (US500) đã lập đỉnh lịch sử mới trong ngày hôm nay quanh mốc 7.040 điểm, khi thị trường chờ đợi quyết định của Fed dự kiến công bố lúc 18:00 GMT. Trong tuần này, 4 công ty thuộc nhóm “Magnificent 7” sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4: Meta Platforms và Microsoft (cùng công bố sau phiên Mỹ hôm nay), cùng với Apple và Tesla. Bối cảnh này cho thấy US500 có thể đối mặt với biến động mạnh, theo cả hai chiều tăng và giảm.

Nguồn: xStation5

Còn kết quả kinh doanh của Big Tech thì sao?

Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay, hai gã khổng lồ công nghệ hàng đầu của Mỹ - Microsoft và Meta Platforms - sẽ công bố báo cáo lợi nhuận. Kỳ vọng của thị trường đang ở mức rất cao.

Trong những quý gần đây, nhóm được gọi là “Magnificent 7” thường nằm trong số các động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ của toàn bộ chỉ số S&P 500. Câu hỏi đặt ra là: có bao nhiêu công ty trong nhóm này được kỳ vọng sẽ nằm trong top 5 đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận trong Q4/2025?

Theo đồng thuận thị trường, toàn bộ S&P 500 được dự báo đạt tăng trưởng lợi nhuận gộp +8,2% so với cùng kỳ trong Q4/2025. Nếu con số này được giữ nguyên, đây sẽ là quý thứ 10 liên tiếp chỉ số ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.

Hiện tại, 5 công ty đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ của chỉ số trong Q4 (xếp theo mức đóng góp) là: Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology và Microsoft.

Điều này có nghĩa là 3/5 doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng lợi nhuận Q4 được kỳ vọng thuộc nhóm “Magnificent 7”: Nvidia, Alphabet và Microsoft — trong đó Microsoft công bố kết quả hôm nay.

Boeing (không thuộc “Magnificent 7”) hưởng lợi chủ yếu từ hiệu ứng nền so sánh thấp, do cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận khoản lỗ lớn (bao gồm các chi phí và khoản trích lập phản ánh trong EPS non-GAAP).

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong năm 2026 cho cả nhóm “Magnificent 7” lẫn phần còn lại của chỉ số. Đáng chú ý, tăng trưởng của Mag7 được dự báo tăng tốc lên gần +23% so với cùng kỳ, so với +12,1% cho các công ty còn lại trong S&P 500. Nếu các ước tính này chính xác — hoặc thậm chí chỉ hơi thận trọng — chỉ số có thể mang lại hiệu suất tích cực trong năm nay.

Thị trường hiện đang định giá ít nhất khoảng ~20% tăng trưởng EPS cho nhóm Mag7 trong Q4/2025, trong khi 493 công ty còn lại của S&P 500 chỉ được kỳ vọng tăng khoảng ~4%.



Nguồn: FactSet Research

Theo dữ liệu FactSet tính đến ngày 23/1, khoảng 13% số công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả. Trong đó: 75% vượt kỳ vọng EPS (bất ngờ tích cực), 69% vượt kỳ vọng doanh thu.

Điều chỉnh dự báo: Tính đến 31/12, thị trường kỳ vọng +8,3% tăng trưởng lợi nhuận y/y cho Q4; hiện con số này giảm nhẹ xuống +8,2%.

4 ngành hiện có kỳ vọng lợi nhuận thấp hơn so với cuối tháng 12, do điều chỉnh giảm EPS và bất ngờ lợi nhuận tiêu cực.

Hướng dẫn (Q1/2026): Tính đến nay, 6 công ty S&P 500 đã đưa ra hướng dẫn EPS tiêu cực cho Q1, trong khi 4 công ty đưa ra hướng dẫn tích cực.

Định giá: P/E dự phóng 12 tháng của S&P 500 hiện ở mức 22,1, cao hơn trung bình 5 năm (20,0) và trung bình 10 năm (18,8). Thị trường đang đắt tương đối so với lịch sử, nhưng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong năm 2026 là một luận điểm quan trọng để biện minh cho “phần bù định giá” hiện tại.

Nguồn: FactSet Research