Vàng có đang đảo chiều xu hướng tăng vì dầu hay không? ❓ Mức giảm mạnh nhất kể từ 2024 🚨📉

Giá vàng tiếp tục lao dốc trong hôm nay, giảm hơn 2,5%, với mức giá rơi về khoảng 4.700 USD/ounce — thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026. Diễn biến này không chỉ là một sự điều chỉnh mang tính hình thức mà là một cú phá vỡ hoàn toàn xu hướng tăng sau chuỗi tăng kéo dài nhiều tháng trên thị trường vàng, càng bị khuếch đại bởi sự mạnh lên đáng kể của đồng USD sau các quyết định và phát biểu gần đây của Fed, khiến kỳ vọng về việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn tăng lên. Một yếu tố quan trọng khác tạo áp lực giảm rõ rệt là tình hình tại Iran, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao và làm gia tăng kỳ vọng về chính sách thận trọng hơn từ ngân hàng trung ương Mỹ.

Biểu đồ trên hiển thị mức giá xăng bán lẻ hiện tại phân theo từng bang. Giá xăng cao nhất ở khu vực Tây Hoa Kỳ, chủ yếu do mức thuế địa phương tương đối cao.

Nguồn: gasprices.aaa

Điều thú vị là giá xăng thường vẫn duy trì quanh 2,90 USD/gallon trong tháng 1. Theo dữ liệu ngày 12/3, tốc độ tăng hiện nay còn cao hơn.

Nguồn: gasprices.aaa

Đợt giảm giá vàng hiện tại phần lớn có thể được hiểu là một sự tái cân bằng mạnh mẽ sau một chuỗi tăng kéo dài hơn một năm, đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục và thu hút lượng vốn đầu cơ khổng lồ. Sau một đợt tăng mạnh như vậy, việc một phần thị trường quyết định chốt lời là điều tự nhiên — đặc biệt khi rủi ro “lãi suất cao lâu hơn” tăng lên và môi trường thanh khoản thay đổi, điều này cũng thấy rõ trong các đợt điều chỉnh mạnh gần đây của giá vàng vào tháng 3/2026. Sự phá vỡ khỏi xu hướng tăng gần như một chiều trước đó đồng nghĩa rằng trong ngắn hạn, tâm lý “tìm nơi trú ẩn an toàn” chiếm ưu thế, và đà giảm được dẫn dắt bởi cả các lệnh stop-loss lẫn việc đóng các vị thế đòn bẩy.

Một yếu tố quan trọng khác là sự hồi phục của đồng USD — vàng được định giá toàn cầu bằng USD, nên khi đồng USD mạnh lên sẽ tự động tạo áp lực giảm lên giá vàng. Theo lịch sử, mối quan hệ giữa vàng và USD rõ ràng là nghịch biến: khi chỉ số USD tăng, nhu cầu vàng từ ngoài khu vực đô la giảm, và giá vàng có xu hướng giảm, một mô hình thường thấy trong các giai đoạn DXY tăng mạnh. Nghiên cứu về mối tương quan dài hạn cho thấy sự tăng giá trị đồng USD liên quan thống kê đến việc giảm giá vàng, xác nhận rằng đợt sụt giảm hiện tại không chỉ là “điều chỉnh nội tại” trong thị trường vàng mà còn là phản ứng trước sự thay đổi của thị trường ngoại hối.

Tâm lý tích cực đối với đồng USD đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Điều này được thể hiện rõ ràng trên thị trường quyền chọn, nơi mức phí trả cho các hợp đồng call so với put đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Nguồn: Bloomberg Financial Lp

Đợt giảm giá vàng có thể kéo dài bao lâu?

Về lý thuyết, giá vàng có thể tiếp tục giảm miễn là đồng USD duy trì sức mạnh tương đối so với các đồng tiền chủ chốt, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về lãi suất thực cao hơn và chính sách thắt chặt của Fed. USD mạnh làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một “nơi trú ẩn an toàn” đối với nhà đầu tư ngoài Mỹ, đẩy giá vàng tăng theo tiền tệ địa phương và khiến một số nhà đầu tư chuyển vốn sang các tài sản tạo thu nhập, từ đó hạn chế tiềm năng nhu cầu vàng. Chỉ khi đồng USD suy yếu rõ rệt hơn — dù là do thay đổi lập trường của Fed hay các yếu tố rủi ro toàn cầu mới — thì mới có thể tạo điều kiện để chấm dứt đợt bán tháo này và phục hồi vị thế của vàng như tài sản trú ẩn hàng đầu.

Giá VÀNG đã rơi xuống dưới đường EMA 50 ngày lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2/2026 và đang tiến gần khu vực EMA 100 ngày, khu vực này chưa từng bị thử thách từ phía dưới kể từ tháng 12/2024. Xu hướng tăng đang phải đối mặt với thử thách trước quy mô của đợt giảm, nhưng không hề loại trừ khả năng nếu tình hình Trung Đông bất ngờ dịu bớt, các nhà mua có thể bảo vệ được xu hướng tăng đã thấy cho đến nay.

Nguồn: xStation