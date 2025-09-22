Đọc thêm

🔝Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại

21:24 22 tháng 9, 2025

Giá vàng tăng hơn 1% và lập kỷ lục mới ở mức 3.728 USD/ounce.

Vào ngày Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay, giá vàng ban đầu đã lập đỉnh lịch sử mới, vượt ngưỡng 3.700 USD/oz. Tuy nhiên, do những diễn giải trái chiều về quyết định này, vàng đã điều chỉnh trong các phiên thứ Tư và thứ Năm. Đến phiên thứ Sáu, khi tâm lý thị trường trở nên rõ ràng hơn, nhà đầu tư đã quay lại mua vào vàng, và hôm nay giá kim loại quý này tiếp tục tăng thêm 1%, thiết lập một đỉnh lịch sử mới.

Động lực chính hiện nay đến từ niềm tin của thị trường rằng Fed sẽ thực hiện thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Dự kiến các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ sẽ mang lại thêm tín hiệu rõ ràng về chính sách tiền tệ trong tuần này. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe phát biểu từ John Williams, một nhân vật quan trọng tại Fed, đồng thời là Chủ tịch chi nhánh New York và là thành viên bỏ phiếu thường trực của FOMC. Ngoài ra, Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin và Adriana Miran cũng sẽ có bài phát biểu.

Ngày mai được đánh giá là quan trọng hơn, khi Chủ tịch Jerome Powell cùng Raphael Bostic sẽ có các phát biểu. Thứ Năm cũng đáng chú ý với sự xuất hiện của John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan và Mary Daly. Đến thứ Sáu, thị trường sẽ đón nhận chỉ số lạm phát PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Dự báo chỉ số PCE tổng thể sẽ tăng tốc lên 2,7%, trong khi PCE lõi được dự báo giữ nguyên ở mức 2,9%.

Kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất từ nay đến tháng 9 năm sau đang gia tăng mạnh mẽ, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với mức giá vàng cao kỷ lục. Tuy nhiên, tình huống tương tự đã xảy ra vào tháng 5 và tháng 6, và vàng khi đó vẫn tiếp tục tăng giá.
Nguồn: Bloomberg Finance LP

Vàng hiện đang kiểm tra phạm vi 3.720-3.730 USD/ounce, đây cũng là mức fibo thoái lui  mở rộng của đợt sóng giảm từ tháng 4 và tháng 5. Nguồn: xStation5

