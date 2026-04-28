📉 Vàng giảm 1,5% khi giá dầu tăng gây áp lực lên kim loại quý

Mức tăng gần 3% của hợp đồng tương lai dầu hôm nay đang gây áp lực lên giá kim loại quý, đồng thời thúc đẩy hoạt động chốt lời sau nhịp phục hồi gần đây của thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang tăng hơn 2 điểm cơ bản đối với cả kỳ hạn 10 năm và 5 năm. Chỉ số USD cũng có diễn biến “mạnh”, tăng từ 98 lên 98,55 trong vài giờ qua.
Biểu đồ GOLD, SILVER, OIL (khung H1)
Gold đã điều chỉnh từ gần 4.900 USD xuống 4.600 USD/ounce, và nếu xu hướng này tiếp diễn, không thể loại trừ khả năng giá quay về vùng 4.300–4.400 USD/ounce.
Source: xStation5
Silver đã giảm khoảng 12% từ các đỉnh gần nhất và hiện dao động quanh mức 73 USD/ounce — thấp hơn khoảng 40% so với mức 120 USD/ounce vào thời điểm chuyển giao giữa tháng 1 và tháng 2.
Nguồn: xStation5
Crude oil đã giảm từ khoảng 112 USD xuống gần 103,7 USD/thùng, sau khi phục hồi mạnh từ vùng 83 USD/thùng. Mức Fibonacci 71,8% hiện đang đóng vai trò là một vùng kháng cự đáng kể.
Nguồn: xStation5
Ngày IPO của Rare Earth Americas đang đến gần
CẬP NHẬT MỚI: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rút khỏi OPEC💥
Ngân hàng châu Âu chịu áp lực, dầu duy trì trên 100 USD
Thị trường nổi bật: USDJPY 🚩 - Nhật Bản có đang tiến tới kịch bản đình lạm?
