Vàng lao dốc chạm mức $5.000!!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Giá Vàng giảm mạnh hơn 5% và có thời điểm chạm mức 5.000 USD. Đà giảm này xảy ra trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh gần chạm ngưỡng kháng cự quan trọng quanh mốc 100.00 và giá Dầu cũng đang tiệm cận vùng đỉnh vào tháng 6 năm 2025. Chỉ báo RSI trên khung thời gian H1 đã chạm ngưỡng quá bán, báo hiệu đà giảm sẽ tạm thời hạ nhiệt trước khi có động lực rõ ràng.
Nguồn: xStation5
