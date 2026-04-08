Vàng tăng 2% giữa bối cảnh đồng USD suy yếu 📈

Vàng tăng gần 2% hôm nay, bứt phá nhờ lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, lên khoảng 4.800 USD/ounce, trong khi bạc đã vượt 77 USD/ounce, tăng gần 6%. Triển vọng giá dầu thấp hơn và việc mở lại Eo biển Hormuz dường như đang làm giảm rủi ro lạm phát và, theo đó, giảm khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp theo của các ngân hàng trung ương. Đà tăng mới trên thị trường đã ảnh hưởng tiêu cực đến USD, khiến EURUSD bật tăng gần 0,8%, trong khi đồng USD yếu hơn hỗ trợ dòng vốn chảy vào kim loại quý. Tình hình thị trường năng lượng ổn định hơn cũng làm tăng hy vọng về nhu cầu công nghiệp ổn định hơn cho bạc, điều này sẽ củng cố cơ sở cho đà hồi phục — nếu lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ, Israel và Iran phát triển thành hòa bình lâu dài ở Trung Đông và cuối cùng dẫn đến hiệp định hòa bình cuối cùng. Hiện tại, kịch bản đó có thể xảy ra, nhưng còn rất chưa chắc chắn. Iran tiếp tục duy trì các mục tiêu tối đa trong đàm phán, bao gồm quyền kiểm soát toàn bộ Eo biển Hormuz, quyền theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

VÀNG và BẠC (biểu đồ D1)

Vàng: đã hạ nhiệt sau khi chạm 4.850 USD (đường EMA 50 ngày, màu cam), và phá vỡ trên mức này hiện là thách thức chính cho phe mua. Lưu ý rằng giá gần đây đã phản ứng tích cực, vượt trở lại EMA 200 ngày (màu đỏ) và bắt đầu một xung lực tăng mới. Trong kịch bản giảm, vùng quanh 4.350 USD có thể là mức hỗ trợ quan trọng; từ đáy cục bộ gần đây, vàng đã tăng gần 20%.

Nguồn: xStation5

Bạc đang giao dịch hôm nay ở mức cao nhất kể từ 18/3, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức gần 120 USD/ounce hồi cuối tháng 1. Tương tự vàng, vùng quanh 65 USD hiện được coi là mức hỗ trợ quan trọng cho bạc.

Nguồn: xStation5