🔴Vàng thoát khỏi sideway, điểm đến tiếp theo?

Phố Wall ghi nhận mức giảm mạnh trong vòng 1 tháng qua giữa lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, dữ liệu tiêu cực và tâm lý rủi ro suy yếu. Liệu đây có phải là tín hiệu cho một đợt suy thoái mới của kinh tế Mỹ? Cùng tham gia livestream để phân tích chi tiết và cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường.
Giá dầu giảm sau báo cáo hàng tháng của OPEC⛽📉
Lịch kinh tế: Mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Hoa Kỳ về dự luật tài trợ liên bang
🔴Vàng chạm cản cứng, điều gì xảy ra?
CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ do lạm phát CPI của Đức 📌
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.